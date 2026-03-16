FAES señala que las bazas negociadoras de Vox "han mermado" tras CyL y avisa que el electorado sanciona los bloqueos

La fundación FAES, dirigida por el expresidente del Gobierno José María Aznar, remarcó que el Partido Popular (PP) logró añadir "más de cuatro puntos porcentuales a los resultados de 2022" en Castilla y León, tras un extenso periodo al frente de la comunidad. A raíz de los resultados electorales en la región, FAES sostuvo que la dinámica negociadora de Vox se encuentra debilitada, y advirtió que la ciudadanía tiende a castigar el estancamiento político, según publicó el medio.

El análisis de FAES, basado en el comportamiento del electorado castellanoleonés durante los comicios del 15 de marzo, introduce la idea de que el PP, encabezado por Alfonso Fernández Mañueco, experimenta una fase de consolidación al obtener 33 procuradores y superar en cuatro puntos su resultado de hace cuatro años. El medio detalló que, para FAES, el ciclo de victorias consecutivas del PP en Aragón, Extremadura y ahora en Castilla y León demuestra una tendencia de crecimiento sostenido del partido a nivel nacional, rebasando al PSOE por cinco puntos y duplicando los resultados de Vox en la última contienda.

FAES también consideró que la participación del electorado en Castilla y León refleja un mensaje diáfano, incluso ante intentos de desdibujar el pronunciamiento popular. Según el análisis de la fundación, la estrategia desarrollada por el Partido Socialista (PSOE), que incrementó su presencia a 30 procuradores, pudo beneficiarse de los mecanismos de la ley electoral, permitiendo maquillar un escenario que no implicaría realmente un progreso en porcentaje de votos respecto a lo alcanzado en 2022. De acuerdo con FAES y según reportó el medio, el aumento en la participación brindó un efecto limitado para los socialistas, por lo que la fundación insiste en que el PSOE no representa en mayor medida a Castilla y León.

El informe elaborado por la fundación liderada por Aznar atribuyó el ligero avance del PSOE a lo que denominó el “efecto del pseudo-pacifismo sanchista”, haciendo alusión a la captación de votos provenientes de la izquierda más radical, lo que serviría como estrategia de supervivencia para los socialistas apoyados por sus socios parlamentarios. FAES ironizó acerca de este posicionamiento, mencionando el envío de la vicepresidenta Yolanda Díaz a la ceremonia de los Oscar como evidencia de un clima favorable para la coalición.

En relación a Vox, FAES resaltó la penalización que el partido habría experimentado, señalando la inestabilidad interna y la tendencia a propiciar desequilibrios en aquellos territorios en los que su influencia posibilita negociaciones de índole partidista. El medio recogió la posición de FAES en cuanto a que el objetivo declarado de Vox de superar al PP a medio plazo parece más lejano tras los últimos resultados. Asimismo, la organización enfatizó que las “bazas negociadoras” de Vox no solo no han crecido, sino que se han ido reduciendo después de los comicios, lo que, según FAES, responde a las decisiones del electorado ante propuestas que perciben como bloqueadoras o poco productivas.

FAES también criticó la actuación reciente tanto del PSOE como de Vox, a quienes atribuyó una “demagogia confluyente” durante la campaña electoral, destacando que ambos partidos recurrieron a temas como la criminalización de los incendios, el rechazo a acuerdos internacionales como Mercosur y la oposición a la guerra, según información publicada por el medio.

Otra de las advertencias de la fundación se dirigió hacia el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Apunta que frente a una situación en la que Sánchez actúa de manera que, bajo su perspectiva, incrementa la “amenaza a los intereses nacionales”, resulta irresponsable participar en maniobras que prolongan los bloqueos institucionales, según reportó el medio.

Las observaciones de FAES concluyen que el electorado toma decisiones para sancionar a fuerzas políticas que, en su opinión, dilapidan el sentido de su voto o obstaculizan los elementos de control y contrapeso en el sistema político, especialmente en un escenario donde, de acuerdo a la fundación, la estabilidad institucional se enfrenta a amenazas en el contexto nacional.