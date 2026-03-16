Bustinduy admite que el resultado de la izquierda "ha sido muy malo" y espera que los datos les hagan reflexionar

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha admitido hoy que el resultado de IU-Sumar y Podemos ha sido "muy malo" en Castilla y León, ya que se han quedado fuera del Parlamento regional, y espera que estos datos les hagan reflexionar y estar a la altura en el futuro, al tiempo que pide "responsabilidad" a los actores para que la izquierda vaya unida en 2027.

Bustinduy ha realizado estas declaraciones durante un acto en el Ministerio por el Día Mundial de los Derechos del Consumidor al ser preguntado por los resultados de las elecciones regionales de Castilla y León que se celebraron ayer y si el PSOE les había absorbido.

"Bueno, es una evidencia, es objetivo" que el resultado "ha sido muy malo para la izquierda" ha precisado el ministro al tiempo que pedía "sacarle cuenta" y espera que esto "empuje a un proceso de reflexión".

Dicho esto, ha recordado que la izquierda lleva semanas en un proceso "muy vivo" y con una "reflexión general" sobre la necesidad de "reaccionar a la coyuntura" y plantear una propuesta que sea "capaz de sintonizar con las demandas y las necesidades del electorado progresista" en las elecciones de 2027.

ARRAIGO TERRITORIAL, IMPRESCINDIBLE

En este contexto ha señalado que ayer se vio en Castilla y León que el "arraigo territorial" y el "trabajo cotidiano" son absolutamente imprescindibles como se vio en Extremadura y Aragón. En su opinión, la izquierda va a estar a la altura en las elecciones de 2027.

Esa reflexión, ha insistido, tiene que significar que la izquierda debe ir unida a las próximas generales pero insiste en que esto es algo que "trasciende la fórmula, trasciende el formato de la candidatura".

PIDE RESPONSABILIDAD A LOS ACTORES DE LA IZQUIERDA

Bustinduy cree que deben presentar un proyecto que revierta el curso de los acontecimientos y hacerlo "con seriedad". "Tenemos que hacer algo y tenemos que hacerlo bien", ha exclamado y ha mostrado su esperanza de que todos los actores sean lo suficientemente responsables y creativos para hacer "lo que hay que hacer y hacer las cosas bien".

El camino para hacer las cosas bien comienza, según Bustinduy, "por intervenir decididamente para garantizar el derecho a la vivienda, comienza por dar resultados, por dar confianza a la gente, y en esa tarea estamos".