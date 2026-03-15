Esan denuncia las "inadmisibles" pintadas contra la Ertzaintza en Hernani que pretenden "un clima de señalamiento"

El sindicato de la Ertzaintza Esan ha denunciado las pintadas aparecidas este domingo en el municipio gipuzkoano de Hernani dirigidas contra el cuerpo policial y el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, que considera "inadmisibles" y, ha añadido que "no contribuyen en nada a la convivencia ni al respeto institucional que debe imperar en una sociedad democrática" y pretenden "un clima de señalamiento e intimidación".

Esan se ha referido, de esta manera, a las pintadas aparecidas en Hernani en la fachada de una vivienda y en las puertas de los garajes en las que aparece el término zipaio, (con el que denominan despectivamente a la Ertzaintza) escrito en rojo y amarillo y con una diana en la última letra, así como el nombre del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria.

"Este tipo de actos vandálicos constituyen una agresión directa contra una institución policial democrática que trabaja diariamente para garantizar la seguridad de la ciudadanía vasca", ha defendido esan, quien asegura que la Ertzaintza "merece el respeto de todas las sensibilidades políticas y sociales" como "servicio esencial".

Además, ha criticado las acciones, que "no contribuyen en nada a la convivencia ni al respeto institucional que debe imperar en una sociedad democrática", y ha defendido a los profesionales que "desarrollan su labor muchas veces en situaciones complejas y con importantes riesgos".

"Intentar generar un clima de señalamiento o intimidación contra ellos es profundamente injusto y solo sirve para deteriorar el clima social", añade, para concluir expresando que seguirán "defendiendo con firmeza la dignidad profesional de los ertzainas y el respeto a la institución policial vasca frente a cualquier intento de desprestigio o señalamiento".