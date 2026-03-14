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Condenado a seis años de prisión por atropellar a un hombre tras una reyerta en una discoteca de Arganda

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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a seis años de cárcel a un hombre por atropellar en enero de 2022 a otro tras una multitudinaria reyerta en el interior de una discoteca de Arganda del Rey.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena al acusado por un delito de intento de homicidio y se condena a otro a dos años de prisión por lesiones. Además, se absuelve a otras tres personas que habían sido juzgadas.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la madrugada del 15 de enero de 2022 en la discoteca Pura Vida. Uno de los acusados se acercó a una de las víctimas en la barra del local y, tras un breve intercambio de palabras, le golpeó por la espalda con una botella en la cabeza, provocando que cayera al suelo.

Tras el ataque, el agresor salió corriendo de la discoteca y fue perseguido por varias de las personas que estaban en el local. En la calle fue alcanzado por uno de ellos, que le propinó una bofetada que le causó una perforación en el oído, mientras otros lo retenían en el suelo para evitar su huida.

Poco después llegó al lugar otro de los acusados en un vehículo BMW, con el que realizó maniobras contra el grupo y atropelló a uno de los hombres, que sufrió graves lesiones, entre ellas traumatismo craneoencefálico, fracturas vertebrales y múltiples fracturas costales.

En relación con las lesiones, el tribunal ha considerado a uno de los acusados responsable de un delito de lesiones con instrumento peligroso, imponiéndole dos años de prisión.

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