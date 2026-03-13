Sumar pide al PSOE que el decreto de escudo social por la guerra de Irán se apruebe este martes

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que están "trabajando intensamente y negociando" con el PSOE en el seno del Gobierno de coalición el decreto de escudo social para paliar los efectos de la guerra en Irán, y ha asegurado que la intención es que se apruebe el próximo martes en el Consejo de Ministros.

En declaraciones este viernes en una visita al Institut Escola Pere Lliscart de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto con la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, el ministro ha especificado que están trabajando en una serie de medidas fiscales para frenar el aumento del precio de la cesta de la compra y relacionadas con el transporte y sus actividades profesionales.

También ha asegurado que desde Sumar quieren que se incluya la vivienda en este escudo social, concretamente que se apruebe una prórroga obligatoria de los contratos de alquiler que vencen este 2026, como asegura que se hizo cuando estalló la guerra de Ucrania.

"La intención es que esta guerra ilegal lanzada por Donald Trump no la pague ningún bolsillo de ningún ciudadano español. La posición del Gobierno es clara: rechazar la guerra ilegal de agresión, y protección y escudo social para los ciudadanos, y en eso estamos trabajando", ha subrayado.

El ministro ha descrito la situación como complicada, "por lo que está pasando en el estrecho de Ormuz, por también los bombardeos que continúan", por lo que considera que las consecuencias se pueden empezar a notar y se debe empezar a actuar ya, tras lo que ha insistido en que desde Sumar defienden que el decreto de escudo social se apruebe el martes.

EL ALA SOCIALISTA RECETA PRUDENCIA A DÍAZ

Previamente y desde Barcelona la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reprochado al PP que votara 'no' al escudo social hace dos semanas, tras las críticas de los populares por la gestión del Ejecutivo.

"Al Partido Popular, que hace esas críticas, yo le preguntaría que por qué votó hace escasamente dos semanas que no a un escudo social. ¿Qué es lo que no le gustaba del escudo social para haber votado que no? Es fácil lanzarse a la crítica", ha reflexionado la ministra.

Preguntada por si el Gobierno se plantea prohibir los despidos por causas energéticas como ha planteado su homóloga en Trabajo, Yolanda Díaz; Saiz ha lanzado un mensaje "de prudencia, de calma" y ha asegurado que trabajan para dar una respuesta adecuada y eficaz, entre otros, con la reunión de este jueves con agentes sociales, sindicatos y patronales.