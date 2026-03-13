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Comienza el segundo juicio por la muerte del bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) en 2023

Las partes han presentado sus alegatos ante el tribunal, mientras la Fiscalía acusa a la madre y otros implicados de asesinato y solicita condenas severas, el proceso se reactiva tras la anulación del anterior juicio por irregularidades periciales

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La jueza que instruyó el caso anterior anuló el primer juicio al considerar inválido el único informe pericial presentado por la defensa, debido a que su autor carecía de la titulación oficial requerida por la ley de enjuiciamiento criminal. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, este hecho impidió continuar el proceso, pues la defensa se quedaría sin pruebas de manera sobrevenida, lo que atentaría contra la igualdad procesal y el derecho de defensa, principios fundamentales contemplados en la Constitución Española. Así, el juicio por la muerte del bebé hallado en un contenedor en Porto Cristo, Mallorca, en noviembre de 2023, ha vuelto a comenzar este viernes en la Audiencia Provincial de Baleares, iniciando así un segundo proceso tras la anulación previa.

Tal como detalló Europa Press, el reinicio del juicio se marcó con la constitución de un nuevo jurado popular y la presentación de los escritos de acusación y de defensa. El nuevo procedimiento judicial establece que el lunes están previstas las declaraciones de los primeros testigos, y el miércoles serán los interrogatorios a los acusados. El jueves siguiente, el jurado recibirá las preguntas sobre las que debe deliberar para emitir su veredicto.

Según expone el escrito de acusación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 3 de noviembre de 2023. Ese día, la madre, embarazada de 26 o 27 semanas, dio a luz dentro de un vehículo en el que la acompañaban el tío del bebé y la cuñada de la mujer. A pesar de encontrarse en las inmediaciones de un hospital, la madre entregó la recién nacida a su cuñado, quien a continuación la arrojó a un contenedor de basura cercano y, posteriormente, ambos abandonaron el lugar.

Europa Press señaló que el Ministerio Público atribuye a la madre y al tío la presunta autoría de un delito de asesinato, por lo que solicita para ambos la condena de prisión permanente revisable. Mientras, para la cuñada de la madre solicita una multa de 5.400 euros como presunta responsable de un delito de omisión del deber de socorro.

En la sesión inaugural del juicio anterior, que tuvo lugar a finales de octubre de 2025, la fiscal sostuvo ante el tribunal que “la bebé nació viva y llegó caliente al hospital”, refiriéndose al traslado de la menor tras ser rescatada del contenedor. Según el relato de la fiscalía, a la bebé “la mataron porque la tiraron al contenedor y la abandonaron”. Estos elementos fundamentan la acusación de asesinato, que la Fiscalía califica como de una gravedad máxima en su requerimiento.

Las defensas, tanto de la madre como de los otros acusados, presentaron diferentes argumentos ante el tribunal. Europa Press reportó las declaraciones de los letrados en la primera vista oral: el abogado de la madre reconoció la gravedad de los hechos, calificando las acciones de “una barbaridad”, aunque defendió que “ella no es una asesina”. Por su parte, la abogada defensora del tío señaló que su defendido no sabía del embarazo de su cuñada ni estaba al tanto de que estaba arrojando a un bebé ya fallecido al contenedor, asegurando que “nunca se podía imaginar que había depositado un feto humano”.

En el proceso judicial, los informes médicos resultaron clave. Un doctor del área de Pediatría y una médica de Urgencias, ambos adscritos al Hospital de Llevant, indicaron que la criatura había nacido con vida. Al mismo tiempo, hicieron constar ante el tribunal que, debido a las circunstancias del parto y al lapso transcurrido desde que el bebé fue retirado del contenedor hasta su llegada al hospital, existía la posibilidad de que la menor llegara al servicio de urgencias sin signos vitales.

En la vista del proceso anulado, la principal prueba de la defensa consistía en un informe pericial que sostenía la tesis de una muerte por aborto, pero la jueza descartó su validez argumentando la carencia del título oficial del perito. Esto generó la nulidad del juicio y el inicio del nuevo proceso. Según reportó Europa Press, la magistrada expresó que someter a la defensa a continuar el proceso sin prueba vulneraba derechos fundamentales, impidiendo celebrar la vista en condiciones de igualdad con la acusación y la parte civil.

Con este reinicio, las partes presentaron sus alegaciones ante el nuevo jurado, volviendo a exponer sus versiones sobre los hechos del 3 de noviembre. Las sesiones programadas para la próxima semana permitirán la comparecencia de testigos y el interrogatorio de los procesados. El desenlace del juicio dependerá del análisis del jurado respecto a la evidencia médica y las circunstancias relatadas durante el proceso, determinando la responsabilidad penal de los implicados por el fallecimiento de la recién nacida en Porto Cristo.

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