Recuperan dos millones de un fraude informático a una inmobiliaria de lujo en Marbella

Málaga, 12 mar (EFE).- La Policía Nacional ha recuperado dos millones de euros que habían sido estafados a una inmobiliaria de lujo de Marbella (Málaga) a través de un fraude informático que comenzó con un mensaje de texto falso para cambiar el correo electrónico y después derivó a un falso gestor bancario.

La operación, que ha contado con cooperación policial y judicial internacional, ha permitido embargar cuatro cuentas bancarias a las que había llegado el dinero en los Países Bajos, según ha informado este jueves la Policía Nacional en un comunicado.

El fraude mostraba "un elevado nivel de profesionalización" de la organización criminal, ya que combinó métodos de ingeniería social, envío de mensajes de texto falsos y llamada telefónica.

La estafa comenzó con un mensaje de texto al representante de la empresa, en el que se suplantaba la identidad de su entidad bancaria, se le informaba de un cambio de correo electrónico y se le instaba a contactar con un número de teléfono en caso de no reconocer la operación.

Al llamar a ese número, un falso gestor bancario alertó a la víctima de supuestos cargos fraudulentos en la cuenta de la inmobiliaria y, bajo el engaño de tramitar la anulación de esas operaciones, los ciberdelincuentes solicitaron códigos de verificación enviados al móvil de la víctima.

Los miembros de la trama obtuvieron así el control operativo de la banca electrónica de la inmobiliaria y efectuaron transferencias por valor de 2 millones de euros a cuentas de los Países Bajos.

En la operación han participado ciberagentes de la Policía Nacional de Marbella, con la colaboración de sus homólogos en la Unidad Central de Ciberdelincuencia, INTERPOL, o el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales –SEPBLAC-, o la Fiscalía de Cooperación Internacional en Málaga y Madrid.

Además, han intervenido magistrados de Enlace, así como la dirección de prevención del fraude de la entidad bancaria afectada y el Juzgado de Instrucción en Funciones de Guardia, que acordó con carácter urgente la expedición de los certificados de embargo necesarios para asegurar el dinero. EFE

