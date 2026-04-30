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Gary O'Neil: "Estoy satisfecho del resultado, seguimos vivos en la eliminatoria"

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Madrid, 30 abr (EFE).- Gary O'Neil, entrenador del Estrasburgo, dijo estar "satisfecho del resultado" cosechado este jueves en Vallecas, pese a que perdieron con el Rayo (1-0), porque siguen "vivos en la eliminatoria" para la vuelta en su estadio.

Un gol del brasileño Alemao a los 54 minutos permitió al Rayo ganar al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Liga Conferencia y tomar ventaja en una eliminatoria que se resolverá en la ciudad francesa.

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"Es muy difícil jugar en este estadio. En la primera parte jugamos bien, controlamos al Rayo porque había visto todos sus partidos, pero tuvimos malas decisiones y pudimos evitar el gol. Aún así seguimos vivos en la eliminatoria, que es lo importante, y ya estoy con ganas de jugar la próxima semana", dijo O'Neil, en conferencia de prensa.

"Tendremos que terminar el trabajo la semana que viene. Los jugadores demostraron un buen nivel en uno de los campos más estrechos de Europa, al limite de lo que estipula la UEFA, pero sabíamos la dificultad del partido. El Rayo ha tirado 24 veces pero no han sido ocasiones muy claras. Ahora toca remontar y pensar que podemos hacerlo bien porque solo hemos perdido en la Liga con el PSG y Niza", confesó.

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"Solo estoy decepcionado por los primeros minutos, en los que no marcamos la diferencia dominando, pero estoy satisfecho del resultado porque seguimos vivos en la eliminatoria", finalizó. EFE

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