Hoy será noticia. Viernes, 1 de mayo

PRIMERO MAYO

CCOO y UGT salen a la calle para luchar por la paz, salarios, servicios y vivienda

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Madrid (EFE).- Los sindicatos CCOO y UGT saldrán hoy a las calles en el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para clamar por la paz en el mundo y para luchar por mejores salarios, servicios públicos y una vivienda digna y asequible.

Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y Democracia", los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, encabezarán la manifestación de Málaga, que comenzará en la calle Alemania, para recorrer la calle Larios y terminar en la plaza de la Constitución. Con más de cien actos convocados en toda España, ambos sindicatos afrontan un Primero de Mayo más "reivindicativo", con una perspectiva muy internacional, para lanzar "un grito contra la guerra y la exigencia de paz" en Palestina, Líbano o Irán.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Comienza la campaña electoral en Andalucía

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Málaga (EFE).- Primer día de campaña electoral en Andalucía, marcado por la manifestación del Primero de Mayo en Málaga, donde también se celebra un acto de la candidata socialista, María Jesús Montero, en el que participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, estará en la manifestación del sindicato Solidaridad en Jaén.

Un total de 27 formaciones políticas se presentan a las elecciones al Parlamento andaluz el próximo 17 de mayo cuya campaña ha empezado este viernes, de las que trece, entre partidos y coaliciones, han registrado listas en las ocho provincias, cinco de las cuales son las que tienen actualmente representación parlamentaria.

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BOLSA CALENDARIO

La Bolsa española cierra este viernes por la festividad del Día del Trabajo

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Madrid (EFE).- La Bolsa española, al igual que las restantes plazas europeas, cerrará sus puertas hoy viernes 1 de mayo por la festividad del Día del Trabajo, que no afecta a Wall Street, que operará como cualquier otra jornada.

El 1 de mayo será el cuarto festivo en el que la Bolsa española no abrirá sus puertas este año, y el quinto y último día de 2026 en el que permanecerá cerrada será 25 de diciembre, día de Navidad. De los cinco festivos con los que cuentan los mercados bursátiles y de deuda españoles para este año, ya se han consumido tres: el 1 de enero, Año Nuevo; el 3 de abril, Viernes Santo, y el 6 de abril, Lunes de Pascua.

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TIEMPO PUENTE

Un puente de mayo marcado por la inestabilidad y las tormentas,con leve mejoría el domingo

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Madrid (EFE).- El tiempo inestable marcará el puente del 1 de mayo, con lluvias y tormentas generalizadas entre el viernes y el sábado, que podrían ser fuertes en varias zonas del este y del norte peninsular, mientras que para el domingo atisba una ligera mejoría con apertura de claros, aunque persistirán la lluvias en el extremo norte.

En cuanto a las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se mantendrán en valores propios de la época. No obstante, el sábado se producirá un descenso térmico casi generalizado en buena parte del país, reforzando la sensación de tiempo más fresco.

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EFE

fp