Espana agencias

Hoy será noticia. Viernes, 1 de mayo

Guardar

PRIMERO MAYO

CCOO y UGT salen a la calle para luchar por la paz, salarios, servicios y vivienda

PUBLICIDAD

Madrid (EFE).- Los sindicatos CCOO y UGT saldrán hoy a las calles en el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para clamar por la paz en el mundo y para luchar por mejores salarios, servicios públicos y una vivienda digna y asequible.

Bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y Democracia", los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, encabezarán la manifestación de Málaga, que comenzará en la calle Alemania, para recorrer la calle Larios y terminar en la plaza de la Constitución. Con más de cien actos convocados en toda España, ambos sindicatos afrontan un Primero de Mayo más "reivindicativo", con una perspectiva muy internacional, para lanzar "un grito contra la guerra y la exigencia de paz" en Palestina, Líbano o Irán.

PUBLICIDAD

ELECCIONES ANDALUCÍA

Comienza la campaña electoral en Andalucía

Málaga (EFE).- Primer día de campaña electoral en Andalucía, marcado por la manifestación del Primero de Mayo en Málaga, donde también se celebra un acto de la candidata socialista, María Jesús Montero, en el que participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, estará en la manifestación del sindicato Solidaridad en Jaén.

Un total de 27 formaciones políticas se presentan a las elecciones al Parlamento andaluz el próximo 17 de mayo cuya campaña ha empezado este viernes, de las que trece, entre partidos y coaliciones, han registrado listas en las ocho provincias, cinco de las cuales son las que tienen actualmente representación parlamentaria.

BOLSA CALENDARIO

La Bolsa española cierra este viernes por la festividad del Día del Trabajo

Madrid (EFE).- La Bolsa española, al igual que las restantes plazas europeas, cerrará sus puertas hoy viernes 1 de mayo por la festividad del Día del Trabajo, que no afecta a Wall Street, que operará como cualquier otra jornada.

El 1 de mayo será el cuarto festivo en el que la Bolsa española no abrirá sus puertas este año, y el quinto y último día de 2026 en el que permanecerá cerrada será 25 de diciembre, día de Navidad. De los cinco festivos con los que cuentan los mercados bursátiles y de deuda españoles para este año, ya se han consumido tres: el 1 de enero, Año Nuevo; el 3 de abril, Viernes Santo, y el 6 de abril, Lunes de Pascua.

TIEMPO PUENTE

Un puente de mayo marcado por la inestabilidad y las tormentas,con leve mejoría el domingo

Madrid (EFE).- El tiempo inestable marcará el puente del 1 de mayo, con lluvias y tormentas generalizadas entre el viernes y el sábado, que podrían ser fuertes en varias zonas del este y del norte peninsular, mientras que para el domingo atisba una ligera mejoría con apertura de claros, aunque persistirán la lluvias en el extremo norte.

En cuanto a las temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se mantendrán en valores propios de la época. No obstante, el sábado se producirá un descenso térmico casi generalizado en buena parte del país, reforzando la sensación de tiempo más fresco.

EFE

fp

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rodrigo Cuevas derrocha talento, desparpajo y emoción en el Coliseum de A Coruña

Infobae

Rectora de fútbol paraguayo otorga 3 puntos a Olimpia por clásico suspendido por violencia

Infobae

La Policía abre un acta al presidente del Panathinaikos y otros miembros del club griego

Infobae

Gary O'Neil: "Estoy satisfecho del resultado, seguimos vivos en la eliminatoria"

Infobae

Pedro Martínez: Panathinaikos es un grandísimo equipo y su presidente es un impresentable

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

Víctor de Aldama responde desde el banquillo, en pleno interrogatorio a Koldo García, a una publicación de Óscar Puente en X: “El que da ASCO eres tú”

Donald Trump dice que considera retirar las tropas estadounidenses de España: “Ha sido horrible, absolutamente horrible”

La Justicia le quita a una mujer la pensión que le pasaba su exmarido después de que un detective le pillara viviendo con otro hombre

Reino Unido eleva a “grave” el nivel de amenaza terrorista tras los ataques antisemitas producidos en Londres

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

ECONOMÍA

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo