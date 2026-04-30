La Policía abre un acta al presidente del Panathinaikos y otros miembros del club griego

València, 1 may (EFE).- La Policía abrió este jueves "un acta" al presidente del Panathinaikos Dimitris Giannakopoulos y otros miembros del club griego tras el partido que disputó el equipo griego en el Roig Arena contra el Valencia Basket, según informaa el club 'taronja'.

En el tramo final del partido, Giannakopoulos, que estaba situado junto al banquillo de su equipo, se levantó y se dirigió con gestos airados a la mesa de anotadores, lo que provocó un revuelo en la zona.

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Al acabar el partido, el entrenador del Panathinaikos, Ergin Ataman, aseguró que una decena de policías acudieron al vestuario del equipo para detener al dirigente y a otros miembros del club. El técnico adujo esa situación para negarse a contestar preguntas en la sala de prensa.

Según el Valencia Basket, la Policía lo que hizo fue abrir un acta a esas personas por no haber seguido sus indicaciones y generar tensión pero no hubo ninguna detención. EFE

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