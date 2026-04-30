Jordi Évole reivindica ‘Sidosa’ y respalda a Eduardo Casanova en su paso por ‘La Revuelta’: “Ha sido un valiente haciendo este documental”

Évole defendió el testimonio de Eduardo Casanova y la visibilidad del VIH (La Revuelta)

La aparición de Jordi Évole en La Revuelta de TVE, presentado por David Broncano, ha marcado una colaboración poco habitual entre cadenas rivales, en la que el periodista ha aprovechado para defender el documental ‘Sidosa’ sobre el VIH y respaldar públicamente a Eduardo Casanova frente al rechazo que ha suscitado su testimonio.

El propio Évole ha confirmado que Atresmedia no le ha puesto impedimentos para acudir al plató de la cadena pública y presentar un proyecto que, como ha subrayado, nació de la apuesta de su grupo por la visibilización del VIH. El periodista ha recalcado que ni Casanova ni él han obtenido beneficio económico alguno de la película y ha insistido en que ningún fondo público ha financiado el documental.

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Tensiones entre cadenas y reivindicación de la apertura televisiva han protagonizado los primeros compases del programa, con un intercambio de bromas y observaciones directas sobre la competencia por audiencias.

Évole ha entrado al plató del Teatro Príncipe Gran Vía en Madrid entre vítores, precisando a Broncano que necesitaba sentarse de inmediato por riesgo a sufrir un ataque de cataplexia, condición a la que ha hecho referencia repetidamente a lo largo de la entrevista, llegando a experimentar varios episodios en directo.

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Rivalidad entre cadenas y apoyo a Casanova

Una vez ya acomodado en el sofá, Broncano ha dado inicio al diálogo planteando la cuestión sobre si la dirección de Atresmedia estaba al tanto de la presencia de Évole en la televisión pública. De acuerdo con el propio Évole, él mismo avisó a su director general, José Antonio Antón, quien respondió que no habría inconvenientes para que pudiera asistir al espacio.

Este gesto ha sido interpretado por ambos presentadores como un posible síntoma de normalización en unas relaciones tradicionalmente marcadas por la rivalidad, aunque Broncano ha destacado que “a nivel institucional, entre compañías, la situación es tensa”. El cruce de comentarios entre ambos ha ido escalando en humor cuando Évole ha bromeado sobre la “tensión” existente y ha lanzado la acusación de que Televisión Española estaría “copiando toda la programación de laSexta”.

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Broncano ha replicado que, de hecho, Atresmedia ha fichado a Marc Giró, anterior colaborador de TVE, para incorporar a su parrilla. La conversación ha desembocado en una reflexión compartida sobre la excepcionalidad de la visita de Évole, quien ha insistido en que “no debería ser noticia” la presencia de un rostro de Atresmedia en la cadena pública, aunque reconocía que estas situaciones siguen siendo infrecuentes.

El periodista y David Broncano bromearon sobre la competencia entre Atresmedia y TVE (La Revuelta)

El motivo original de la presencia de Évole era promocionar el documental ‘Sidosa’, centrado en el testimonio de Eduardo Casanova sobre su diagnóstico de VIH. Casanova no pudo estar presente en la entrevista por encontrarse indispuesto, lo que llevó a Évole a realizar una defensa explícita de su colaborador, afirmando que: “Ha sido un valiente haciendo este documental, explicando que tiene VIH desde los 17 años. Hizo la serie ‘Aída’ teniendo VIH, ha estado siempre escondido y a pesar de hacer un testimonio así, está recibiendo hate”.

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Évole ha continuado denunciando las críticas negativas hacia Casanova: “Hay gente que no tiene corazón, le están dando duro como hacen siempre”. Además, ha agregado que ni Casanova ha recibido remuneración alguna por el proyecto ni la producción ha contado con fondos públicos: “Edu no ha ganado ni un duro haciendo ‘Sidosa’ y además esta película no ha recibido ni un euro público. Si lo hubiese recibido, no pasaría nada, pero en este caso ha sido Atresmedia la que ha apostado por esta película. Me da bastante rabia, él ha hecho un acto de generosidad muy bestia”.

Cataplexia y preguntas clásicas

Durante la charla, Jordi Évole ha compartido detalles sobre su cataplexia y ha relatado que, en ocasiones, puede llegar a desmayarse debido a la risa o situaciones de tensión. En el programa, ha llegado a sufrir hasta tres episodios de cataplexia, deteniendo la entrevista hasta recuperarse: fue mientras rememoraba una anécdota de tráfico cuando se desmayó por primera vez, narrando: “Me bajé del coche, ese día estaba muy loco, y cuando me voy para el otro, me caigo”.

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El formato también ha dado espacio a las denominadas “preguntas clásicas” sobre la vida personal y patrimonial del invitado. En cuanto a su situación económica, Évole ha afirmado que “iba muy bien con el dinero” pero que se lo ha gastado en la realización de ‘Sidosa’ y que no han recuperado “ni un duro”.

'Sidosa', un documental de Eduardo Casanova y Jordi Évole (Atresmedia)

Preguntado por el saldo de su cuenta bancaria, el periodista ha ofrecido una horquilla amplia de “entre 900.000 euros y 30 millones”, rehuyendo cualquier precisión. Sobre el sistema impositivo, Évole ha manifestado: “Me considero un afortunado, pago todo lo que hay que pagar a Hacienda y lo hago contento, porque no creo que haya un sistema mejor”.

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El diálogo ha finalizado con la tradicional pregunta sobre las relaciones sexuales del invitado, a la que Évole ha respondido, sin proporcionar cifras: “Ha sido un buen mes. No puedo decirlo por no humillarte. Te vas a ir hundido a casa”.