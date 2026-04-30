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Rectora de fútbol paraguayo otorga 3 puntos a Olimpia por clásico suspendido por violencia

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Asunción, 30 abr (EFE).- La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) otorgó este jueves a Olimpia los tres puntos del superclásico que disputó el 19 de abril pasado contra Cerro Porteño y que tuvo que ser suspendido a los 30 minutos de juego debido a disturbios en las gradas del estadio Defensores del Chaco de Asunción.

El Tribunal Disciplinario de la APF decidió "dar por concluido el partido" entre ambos equipos, correspondiente a la fecha 17 del torneo Apertura, "por culpa objetiva" de Cerro Porteño, según la resolución difundida por medios locales.

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En ese sentido, la autoridad dispuso "adjudicar al club Olimpia los tres puntos por el marcador de 3 a 0".

Con esta decisión, el Decano, que hasta hoy tenía 39 puntos, sumará 42 y ampliará la diferencia en la cima respecto a su escolta, Cerro Porteño, que acumula 34 enteros.

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A falta de cuatro fechas, y con 12 puntos todavía en disputa, Olimpia podría convertirse en campeón por adelantado si vence el domingo en la jornada 19 a Sportivo Ameliano, y Recoleta se impone a Cerro Porteño.

El segundo superclásico del fútbol paraguayo del año tuvo que ser suspendido, cuando se habían jugado 30 minutos, después de que se desataran enfrentamientos entre la parcialidad de Cerro Porteño y un grupo de los agentes policiales que custodiaban el partido.

Los disturbios dentro y fuera del estadio dejaron al menos 72 heridos y 63 detenidos.

La APF también decidió sancionar a Cerro Porteño con una multa de 115.961.920 guaraníes (unos 19.691 dólares) y a Olimpia con 86.971.440 guaraníes (14.018 dólares).

El 21 de abril, el ente rector del fútbol paraguayo ordenó que Cerro Porteño dispute dos jornadas sin su hinchada en el estadio como una sanción provisional.

Los detenidos en el marco de las investigaciones por los hechos de violencia en el superclásico podrían enfrentar hasta doce años y medio de cárcel si son hallados culpables de todos los cargos, dijo a EFE el jueves pasado la fiscal del caso, Soledad González. EFE

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EFE

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