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Hacienda reforzará el control tributario sobre el comercio electrónico y la construcción

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Madrid, 12 mar (EFE).- La Agencia Tributaria prevé reforzar este año el control tributario sobre el comercio electrónico y las actividades de construcción e inmobiliaria, dos sectores económicos "pujantes" con riesgos específicos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el Plan de control tributario y aduanero, donde el Ministerio de Hacienda detalla las prioridades de actuación de la Agencia Tributaria en 2026, que pasan por reforzar la investigación y el control de los casos más complejos, como la fiscalidad internacional o las grandes empresas.

Así, la inspección se centrará especialmente en empresas con ingresos elevados, personas físicas con patrimonios relevantes, el uso indebido de fórmulas societarias o sectores "pujantes" como el comercio electrónico o la actividad inmobiliaria y de construcción.

Hacienda justifica la necesidad de vigilar "riesgos característicos" del sector inmobiliario como la deducción de los gastos financieros o la utilización abusiva de subcontratas, así como a la comercialización y arrendamiento de inmuebles.

Más allá de estos sectores, la inspección pondrá el foco en el uso de sociedades instrumentales para eludir el pago de impuestos, el fraude en la matriculación de vehículos en otros países o los grupos empresariales con ingresos "llamativamente" bajos.

La lucha contra la economía sumergida se centrará este año en vigilar establecimientos que no admiten pagos con tarjeta "al objeto de verificar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias" y contribuyentes con "discordancias" entre la renta declarada y el nivel de vida.

Otro aspecto de interés son los nuevos modelos de negocio surgidos en redes sociales o el uso de cuentas en neobancos para ocultar rentas.

El área de aduanas centrará su actividad en el control de las operaciones de comercio electrónico y los impuestos de hidrocarburos, alcohol y tabaco, mientras que vigilancia aduanera apostará por el tráfico de cocaína y hachís y el blanqueo de capitales mediante neobancos.

Entre las novedades en materia de información y asistencia figura una ampliación de la modalidad 'Renta Directa', que permite presentar la declaración de la renta sin cambios en el borrador, que en la campaña de la renta de 2025 que arranca en abril se extenderá a nuevos colectivos y opciones de pago.

Además, los contribuyentes que presenten la declaración a través de la aplicación móvil de la Agencia Tributaria podrán abonar la liquidación por Bizum o tarjeta electrónica.

Este año se habilitarán las autoliquidaciones rectificativas -que permiten al contribuyente hacer cambios en caso de que detecte un error- para los impuestos sobre gases fluorados, líquidos para cigarrillos electrónicos, especial sobre la electricidad y especial sobre el carbón.

El modelo de información y asistencia avanzará para asegurar que los contribuyentes pueden comunicarse por cualquier canal y, con este objetivo, la Agencia Tributaria incorporará personal laboral para reforzar la asistencia de forma presencial y telefónica.

Junto a esto, se pondrá en marcha un asistente virtual para el impuesto de la renta de no residentes, un informador del impuesto de matriculación o un informador a la exportación.

La Agencia Tributaria contará este año con más información de los contribuyentes, ya que recibe mensualmente datos de la titularidad de cuentas bancarias y de los ingresos obtenidos por los empresarios por cobros con tarjeta o asociados a números de móvil, a lo que se unirá próximamente la información sobre criptoactivos.

De hecho, ha diseñado una herramienta informática sobre riesgos de calidad de la información que desarrollará este año, al tiempo que avanza en la elaboración de un mapa unificado de estos riesgos. EFE

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