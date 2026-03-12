En libertad provisional un detenido por disparar y matar accidentalmente a un hombre en Tarragona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya adoptó la decisión de dejar en libertad provisional, bajo medidas restrictivas, al hombre arrestado por el presunto homicidio imprudente de una persona que, según la Guardia Civil, mantenía vínculos con una organización dedicada al tráfico de lentisco a nivel europeo. El medio Europa Press detalló que la víctima falleció tras recibir un disparo en las inmediaciones del campo del Nàstic de Tarragona, un hecho que ocurrió el 21 de diciembre y que llevó a la apertura de diligencias judiciales calificadas como homicidio imprudente.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la policía localizó el cuerpo del hombre, quien presentaba una herida de bala, en la zona de la Budallera, en Tarragona. Tras varios días de investigaciones, los Mossos d'Esquadra arrestaron al sospechoso el 29 de diciembre. Un día después, el individuo fue puesto a disposición judicial y, tras su comparecencia, la jueza determinó su puesta en libertad provisional, bajo la imposición de ciertas condiciones: prohibición expresa de poseer armas o licencias, y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, concretamente con una comparecencia mensual.

La Guardia Civil, citada por Europa Press, añadió que la persona fallecida formaba parte de una estructura criminal investigada por la venta y distribución de lentisco, un arbusto mediterráneo, desde Tarragona hacia diversos puntos de Europa. En la misma semana del hallazgo del cuerpo, una operación policial terminó con la desarticulación de esta red, interviniéndose aproximadamente mil toneladas de lentisco. Esta operación permitió la detención de 10 sospechosos relacionados con el tráfico de este producto, atribuyéndose la coordinación y la logística de la exportación ilegal.

La investigación abierta por los Mossos d'Esquadra, según informó Europa Press, continúa bajo la acusación principal de homicidio imprudente. Fuentes policiales señalaron que se considera la hipótesis de un disparo accidental como causa de la muerte del hombre. La autoridad judicial encargada del caso decidió que las medidas cautelares aplicadas buscan garantizar el seguimiento del proceso judicial, así como evitar el riesgo de reincidencia.

Los detalles sobre la red criminal revelados por la Guardia Civil muestran una estructura dedicada al tráfico sostenido y organizado de lentisco, planta utilizada tanto en jardinería como en determinados sectores industriales, lo que ha generado interés en diversas regiones del continente europeo. El operativo policial llevado a cabo la semana anterior al arresto fue resultado de una investigación prolongada que permitió identificar los canales de transporte y la magnitud del negocio ilegal.

Según consignó Europa Press, el caso sigue bajo supervisión judicial y policial, a la espera de nuevas averiguaciones que determinen el grado de implicación tanto del sospechoso liberado provisionalmente como de posibles colaboradores dentro de la red desarticulada. La aplicación de medidas concretas como la retirada de armas y licencias responde a la peligrosidad que se valora en este tipo de procedimientos penales, mientras la víctima se mantiene identificada como una figura relevante dentro del entramado del tráfico de lentisco desmantelado.

El desarrollo de la investigación y el avance del proceso penal serán determinados por la evolución de las diligencias y los resultados de los peritajes sobre el arma involucrada y la escena de los hechos, según reportó Europa Press. Los investigadores continúan recabando testimonios y pruebas para aclarar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte. Las autoridades judiciales y policiales manejan el caso como prioritario, dado el trasfondo criminal vinculado a la víctima y la dimensión transnacional del tráfico de lentisco en el ámbito europeo.