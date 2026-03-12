Espana agencias

En libertad provisional un detenido por disparar y matar accidentalmente a un hombre en Tarragona

La jueza ordenó medidas restrictivas para el arrestado tras hallarse muerto a un hombre con una herida de bala, quien según fuentes policiales tenía relación con una red ilícita vinculada al tráfico de lentisco en Europa

Guardar

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya adoptó la decisión de dejar en libertad provisional, bajo medidas restrictivas, al hombre arrestado por el presunto homicidio imprudente de una persona que, según la Guardia Civil, mantenía vínculos con una organización dedicada al tráfico de lentisco a nivel europeo. El medio Europa Press detalló que la víctima falleció tras recibir un disparo en las inmediaciones del campo del Nàstic de Tarragona, un hecho que ocurrió el 21 de diciembre y que llevó a la apertura de diligencias judiciales calificadas como homicidio imprudente.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la policía localizó el cuerpo del hombre, quien presentaba una herida de bala, en la zona de la Budallera, en Tarragona. Tras varios días de investigaciones, los Mossos d'Esquadra arrestaron al sospechoso el 29 de diciembre. Un día después, el individuo fue puesto a disposición judicial y, tras su comparecencia, la jueza determinó su puesta en libertad provisional, bajo la imposición de ciertas condiciones: prohibición expresa de poseer armas o licencias, y la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado, concretamente con una comparecencia mensual.

La Guardia Civil, citada por Europa Press, añadió que la persona fallecida formaba parte de una estructura criminal investigada por la venta y distribución de lentisco, un arbusto mediterráneo, desde Tarragona hacia diversos puntos de Europa. En la misma semana del hallazgo del cuerpo, una operación policial terminó con la desarticulación de esta red, interviniéndose aproximadamente mil toneladas de lentisco. Esta operación permitió la detención de 10 sospechosos relacionados con el tráfico de este producto, atribuyéndose la coordinación y la logística de la exportación ilegal.

La investigación abierta por los Mossos d'Esquadra, según informó Europa Press, continúa bajo la acusación principal de homicidio imprudente. Fuentes policiales señalaron que se considera la hipótesis de un disparo accidental como causa de la muerte del hombre. La autoridad judicial encargada del caso decidió que las medidas cautelares aplicadas buscan garantizar el seguimiento del proceso judicial, así como evitar el riesgo de reincidencia.

Los detalles sobre la red criminal revelados por la Guardia Civil muestran una estructura dedicada al tráfico sostenido y organizado de lentisco, planta utilizada tanto en jardinería como en determinados sectores industriales, lo que ha generado interés en diversas regiones del continente europeo. El operativo policial llevado a cabo la semana anterior al arresto fue resultado de una investigación prolongada que permitió identificar los canales de transporte y la magnitud del negocio ilegal.

Según consignó Europa Press, el caso sigue bajo supervisión judicial y policial, a la espera de nuevas averiguaciones que determinen el grado de implicación tanto del sospechoso liberado provisionalmente como de posibles colaboradores dentro de la red desarticulada. La aplicación de medidas concretas como la retirada de armas y licencias responde a la peligrosidad que se valora en este tipo de procedimientos penales, mientras la víctima se mantiene identificada como una figura relevante dentro del entramado del tráfico de lentisco desmantelado.

El desarrollo de la investigación y el avance del proceso penal serán determinados por la evolución de las diligencias y los resultados de los peritajes sobre el arma involucrada y la escena de los hechos, según reportó Europa Press. Los investigadores continúan recabando testimonios y pruebas para aclarar las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte. Las autoridades judiciales y policiales manejan el caso como prioritario, dado el trasfondo criminal vinculado a la víctima y la dimensión transnacional del tráfico de lentisco en el ámbito europeo.

Temas Relacionados

Homicidio imprudenteTarragonaMossos dEsquadraTribunal Superior de Justícia de CatalunyaGuardia CivilEuropa PressBudalleraNàsticRed criminalTráfico de lentiscoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

TSJPV anula una condena de 7 años a un varón por maltrato y agresión sexual y pide a la Audiencia de Vizcaya una nueva

El órgano superior judicial del País Vasco revocó el fallo de la Audiencia de Bizkaia por falta de motivación suficiente, ordenando un análisis profundo de las pruebas y una nueva resolución sobre el caso, en cumplimiento de garantías constitucionales

TSJPV anula una condena de

Koldo rechaza que se personen Ineco y Tragsatec en el juicio por las mascarillas porque no son "perjudicadas"

El representante legal del antiguo asesor argumenta ante el Supremo que las sociedades públicas mencionadas deberían ser consideradas investigadas dentro del proceso judicial por presuntas irregularidades, impidiendo que puedan actuar como parte activa en la acusación

Koldo rechaza que se personen

Junqueras insiste en la recaudación del IRPF para las cuentas: "No nos rendirá ninguna presión"

Junqueras insiste en la recaudación

Juan Bravo acusa al Gobierno de ir "tarde" con las medidas antiinflacción: los precios han subido un 43% desde 2018

El dirigente popular insta a reducir gravámenes sobre productos esenciales y energía, reclamando una respuesta urgente frente al alza del 43% en el costo de la vida y asegurando que su partido tiene un plan integral para mitigar el impacto económico

Juan Bravo acusa al Gobierno

Sumar dice que negocia con el PSOE aprobar cuanto antes un decreto anticrisis y quiere incluir prórroga de alquileres

El ministro Ernest Urtasun confirma conversaciones avanzadas con el partido socialista para implementar medidas de emergencia, recalca la importancia de incluir la protección de arrendamientos y rechaza cualquier rebaja fiscal que beneficie a grandes corporaciones

Sumar dice que negocia con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miguel Ángel Llamas, candidato de

Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en Castilla y León, denuncia haber sufrido una agresión mientras estaba con su hijo y lo achaca al “clima de odio”: “Hay líneas rojas”

Se derrumba una torre del castillo de Escalona en Toledo: el proyecto para restaurarla estaba en proceso, pero “no ha dado tiempo”

Milei inicia su actividad oficial en España: se reunió con el líder de Vox y participará del Madrid Economic Forum 2026

La Justicia condena a cuatro años de prisión a un hombre que utilizó a su hijo de tres años para blanquear dinero de la droga

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

ECONOMÍA

El 45% de las familias

El 45% de las familias tiene problemas para cubrir los gastos del coche y el 40% para comprar carne

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”