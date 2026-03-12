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Colapinto (Alpine) ve "una nueva oportunidad" en el primer Gran Premio con esprint de 2026

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Shanghái (China), 12 mar (EFE).- El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) ve "una nueva oportunidad" de cara al Gran Premio de China, segunda carrera del Mundial 2026 de Fórmula 1 y primera con formato al esprint, que se celebrará este fin de semana en Shanghái.

"Tenemos una nueva oportunidad y trataremos de aprovecharla", indicó el conductor de la escudería francesa en declaraciones previas al Gran Premio, que será su primer rodaje sobre la pista china.

"Todo es nuevo. (...) Es importante adaptarse rápido al coche, al circuito y aprender rápido. Es un circuito muy técnico, bastante difícil, con curvas largas y muchas velocidades diferentes", reconoció.

No obstante, Colapinto se mostró optimista después de que tanto él como su compañero, el francés Pierre Gasly, lograsen finalizar la carrera en Australia, y se refirió a la falta de consistencia como factor que iguala a toda la parrilla: "Es algo que nadie tiene aún. Igual haces una buena salida, y en la siguiente, haces la peor de tu vida".

El argentino también habló de la comentada 'salvada' en la salida en Melbourne, donde evitó en el último instante embestir por detrás al neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls): "Tuve suerte de reaccionar muy rápido. (...) No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural".

"Estuve muy cerca de Liam. (...) Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento algo va a suceder", agregó. EFE

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