El Guadalajara viene de atrás y vence al América en el Clausura femenino

Guadalajara (México), 10 mar (EFE).- El Guadalajara, que dirige el español Antonio Contreras, remontó este martes una desventaja de dos goles para vencer por 3-2 al América en partido pendiente de la décima jornada del Clausura femenino del fútbol mexicano.

Los goles del Guadalajara fueron de Gabriela Valenzuela, Carolina Jaramillo y Adriana Iturbide. El América, que entrena el español Ángel Villacampa, marcó gracias a la brasileña Geyse da Silva y Nancy Antonio.

Con el resultado, Chivas llegó a 25 puntos y es segunda; las Águilas se quedaron con 21 unidades en la quinta posición.

El América se adueñó del balón en la primera mitad gracias al dinamismo de la española Irene Guerrero y a las llegadas de Geyse, su jugadora más peligrosa, que no estuvo acertada.

En la segunda mitad, el visitante mantuvo el dominio. Obtuvo su recompensa al minuto 54 en un pase por la izquierda que encontró a Geyse, quien se metió al área y en medio de tres rivales disparó cruzado para vencer a Blanca Félix y celebrar el 0-1.

El América anotó el 0-2 al 59 en una serie de rebotes dentro del área que Nancy Antonio resolvió con potente disparo de derecha que entró pegado al poste derecho para el 2-0.

Guadalajara descontó al 65, en una jugada por izquierda en la que Denise Castro llegó a fondo y centró a la entrada sin marca de Gabriela Valenzuela, quien marcó con la derecha el 2-1.

El local mantuvo la reacción; al 73 hizo el 2-2 en un disparo desde fuera del área de Carolina Jaramillo que luego de pegar en el travesaño golpeó la espalda de la española Sandra Paños y se metió al arco.

Ante la pasividad del visitante, Chivas consumó la remontada 3-2 en una acción dentro del área. Jasmine Casarez cedió de cabeza al remate de Adriana Iturbide que venció a Paños.

- Partidos de la undécima jornada del Clausura femenino:

11.03: San Luis-Puebla.

12.03: Cruz Azul-Necaxa, Toluca-Pumas, Querétaro-Atlas, Pachuca-Tijuana, Tigres UANL-Santos Laguna y Mazatlán-Monterrey.

13.03: América-León. EFE

