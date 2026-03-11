De Andrés (PP vasco) afirma que el PNV "llamó a la puerta de Feijóo" pero no cree que dé "ningún paso más allá"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que el PNV "llamó a la puerta" del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para "retomar un diálogo" que no se producía entre los líderes de ambas formaciones desde que Aitor Esteban accedió al liderazgo de la formación jeltzale. No obstante, no cree que, pese a esta reanudación de relaciones, el PNV dé "ningún paso más allá" porque el PSOE "no le va a dejar".

También ha lamentado que la formación jeltzale use a Vox como excusa para no pactar con los populares, y ha recordado que lo demuestra el caso de Pamplona, donde dio el gobierno a EH Bildu y no estaba el partido de Abascal en la ecuación.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, De Andrés se ha referido a la reunión que mantuvieron el presidente del PP nacional y Aitor Esteban, que el propio Alberto Núñez Feijóo reveló la pasada semana durante un desayuno en Bilbao en el que intervenía, y en el que estuvo presente el líder jeltzale.

El presidente de los populares vascos ha explicado que el PNV "llamó a la puerta del PP, concretamente a la de Alberto Núñez Feijóo, y le dijo que quería tener una oportunidad de hablar y retomar un diálogo que, por otra parte, realmente en el PP del País Vasco se había mantenido".

"Pero es verdad que había habido una distancia desde que Aitor Esteban había asumido la responsabilidad del EBB porque no había llamado a Feijóo, y eso se resolvió", ha subrayado.

Según ha indicado, él tiene la sensación de que el PNV "está incómodo abrazado a Pedro Sánchez, porque no responde tampoco a los intereses y lo que necesitan" los vascos, "que es un gobierno de valor añadido, no de subvención, no de discurso, no de pronombres, como es el Gobierno de Pedro Sánchez".

"ABRAZADOS A SÁNCHEZ, QUE ES YA UN DIFUNTO"

"Yo creo que el Gobierno socialista al País Vasco no le conviene. Y dentro del PNV me imagino que habrá divisiones, habrá tensiones, incomodidad por estar abrazados a una figura política que ya es un difunto", ha subrayado.

No obstante, ha dicho que también ve "con claridad que el PNV no va a dar ningún paso más allá". "Tengo esa impresión, ojalá me equivoque, pero yo creo que ha llamado a la puerta, pero dar un paso más allá, no sé si el PSOE le va a dejar, y el PNV depende del PSOE en el Gobierno Vasco, en todas las diputaciones, ayuntamientos, y tiene una gran dependencia del PSOE", ha manifestado.

También considera que la formación jeltzale "ha contribuido a lavar la imagen de EH Bildu, con lo cual el PSOE ahora puede elegir entre el PNV o Bildu, y eso le complica mucho el futuro del PNV". "De hecho, estamos viendo cómo compromete también las decisiones políticas que toma en el Congreso de los Diputados, donde vemos que está permanentemente entregado a la causa de Sánchez, y también aquí en el País Vasco", ha apuntado.

Javier de Andrés ha precisado que, por ello, ven "con satisfacción, positivamente", que el PNV "haya llamado" a su puerta, pero les gustaría que "esto se reflejara en algunos hechos". "Vamos a ver en qué hechos se pueden sustanciar este, vamos a decir, cambio de posición o, al menos, de gestualidad del PNV", ha remarcado.

El presidente del PP, en todo caso, ve "fuerte" el Ejecutivo de coalición entre jeltzales y socialistas en Euskadi. En cuanto al veto al hecho de que el PNV asegure que no acordará con PP si es necesario el respaldo de Vox, ha dicho que esto "no es verdad".

EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

"La mayor contradicción del PNV en este sentido, y lo que más ha distanciado al PP del PNV, no fue ni la moción de censura a Mariano Rajoy, ni siquiera él 'no' Feijóo en su investidura, sino lo que pasó en el Ayuntamiento de Pamplona, donde no existía Vox, y el PNV se juntó con todas las fuerzas de izquierda para darle la alcaldía a EH Bildu. Entonces, ya a mí no me puede venir con que el problema es Vox, cuando él ha dado el gobierno a Bildu en un ayuntamiento que estaba gobernado por UPN y el PP", ha manifestado.

De Andrés ha recordado que, en aquel momento, el argumento o la excusa de los jeltzales fue "que no había presupuestos en el Ayuntamiento de Pamplona". "Ahora, llevamos sin presupuestos en toda la legislatura con Pedro Sánchez y el PNV no se ha inmutado", ha reprochado.