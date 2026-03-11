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Abascal aconseja a Mañueco reconocer que se "pasó de frenada" para "olvidar" sus palabras sobre Vox e inmigrantes

Santiago Abascal pidió al dirigente del PP que admita su error tras unas polémicas declaraciones sobre migración, asegurando que un gesto así facilitaría futuros acuerdos políticos y permitiría dejar atrás el conflicto generado en plena campaña electoral

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El dirigente de Vox, Santiago Abascal, sostuvo que los socios políticos deben prepararse para colaborar tras las elecciones, por lo que sugirió al candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que admita públicamente un exceso en sus recientes declaraciones sobre inmigración que afectaron la relación entre ambas formaciones. Según informó el medio original, Abascal expresó que "estaría mejor que diga que se ha pasado de frenada y ya está y nos olvidamos todos del asunto porque tendremos que entendernos cuando pasen estas elecciones", durante un acto realizado en Treviño, Burgos, donde también se registraron manifestaciones en rechazo a su presencia.

El episodio al que se refirió Abascal se inscribe en la tensión surgida en los últimos días, cuando Mañueco vinculó la postura de Vox sobre inmigración con conductas contrarias a los derechos humanos, algo que el partido liderado por Abascal consideró especialmente grave. Tal como consignó el medio, el líder de Vox criticó que Mañueco respondiera evasivamente, calificando la actitud de “huida hacia adelante”, después de que Carlos Pollán, representante de la formación, le exigiera una rectificación.

Abascal señaló que Mañueco "ha metido la pata porque ha dicho que somos gente que queremos tirar a seres humanos al mar". Subrayó que tales acusaciones han generado malestar en Vox y subrayó que el candidato popular deberá, a su juicio, recabar votos de quienes han sido señalados de esa manera. Según detalló el mismo medio, Abascal advirtió que cualquier futuro acuerdo político estará marcado por las palabras de Mañueco y que la postura adoptada podría ser utilizada por otros partidos para cuestionar eventuales pactos del PP con Vox.

Durante su intervención, Abascal enfatizó que escucha con "condescendencia y compasión" las manifestaciones de Mañueco, remarcando que tales declaraciones son, en sus palabras, “de una torpeza sideral”. Insistió en que, una vez transcurridas las elecciones, la necesidad de entendimiento predominará sobre las diferencias actuales.

En el acto en Treviño, Abascal dedicó un apartado a la situación territorial del enclave, defendiendo la pertenencia de Treviño a Burgos y rechazando su integración en la Comunidad Autónoma Vasca. Argumentó que, de estar bajo la administración del Partido Nacionalista Vasco o de EH Bildu, no se garantizaría la libertad de expresión que, según su visión, los simpatizantes de Vox experimentan en ese territorio. De acuerdo con lo reportado por el medio, Abascal manifestó que esa es una razón suficiente para oponerse a que Treviño pase a formar parte de Álava, mencionando su preocupación por la posible desaparición de libertades en la zona, como a su juicio ha sucedido en otros territorios vascos.

La controversia entre ambas formaciones se produce en un contexto de campaña electoral marcado por el debate sobre la inmigración y los límites de la colaboración política entre el Partido Popular y Vox. Las declaraciones cruzadas evidencian la existencia de discrepancias significativas en temas de discurso y estrategia, aunque persiste en ambos la conciencia de la necesidad de futuros acuerdos postelectorales.

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