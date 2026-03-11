Espana agencias

Aagesen anuncia la suspensión de los proyectos de Forestalia que están investigados y pide auditoría en el ministerio

La vicepresidenta tercera confirma la paralización temporal de planes asociados a la empresa investigada, solicita una revisión interna para esclarecer los procesos y enfatiza la disposición total del Ministerio a colaborar con la Justicia, según declaraciones en Europa Press

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, explicó que se enteró de la supuesta trama de corrupción relacionada con proyectos eólicos y solares a través de la prensa, una vez que el exalto cargo de su ministerio se vio implicado en la investigación judicial. La funcionaria aclaró que la persona en cuestión, identificada como Eugenio Domínguez, ejerció como subdirector general de Evaluación Ambiental y llevaba en el ministerio desde 2017, aunque cesó su actividad en la Administración hace más de dos años. Así lo dio a conocer durante su intervención en 'Los desayunos informativos de Europa Press', donde respondió a cuestiones sobre la respuesta ministerial ante el caso de Forestalia.

Según consignó Europa Press, la ministra anunció la suspensión de todos los proyectos de Forestalia sujetos a investigación judicial. Aagesen explicó que parte considerable de estos desarrollos está actualmente sometida a recursos en los tribunales, por lo que se encuentran paralizados de manera temporal. Uno de los proyectos afectados es el macroparque eólico conocido como Clúster del Maestrazgo, ubicado en la provincia de Teruel, cuya ejecución quedó en entredicho tras la solicitud de la Fiscalía y de la Guardia Civil de frenar su avance.

Europa Press reportó que Aagesen también solicitó de forma interna una auditoría en el Ministerio para conocer con detalle los pormenores de estos procesos administrativos y esclarecer si se han ajustado a derecho. La vicepresidenta tercera sostuvo que el objetivo consiste en obtener una visión clara sobre qué ocurrió en la adjudicación de los proyectos investigados, las causas que originaron las posibles irregularidades y las medidas para evitar que situaciones semejantes se repitan en el futuro.

En lo concerniente a la cooperación con los órganos judiciales, la ministra subrayó que el Ministerio de Transición Ecológica ha mostrado desde el principio plena disposición para colaborar con las autoridades. La documentación requerida por la Justicia ha sido y seguirá siendo presentada en su totalidad, afirmó Aagesen, quien reiteró la voluntad del ministerio de poner todos los materiales e informes a disposición de los investigadores siempre que se le solicite.

Las investigaciones se centran, entre otros puntos, en las supuestas irregularidades en la certificación de parques eólicos y fotovoltaicos, actuaciones en las que se investiga la posible implicación de antiguos responsables administrativos. Europa Press detalló que la operación desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) motivó la detención de Eugenio Domínguez, que cumplió funciones como subdirector general pero que ya no ocupa ningún cargo en la cartera de Transición Ecológica desde hace más de dos años.

Durante su intervención, Aagesen destacó la importancia de contextualizar el alcance y las responsabilidades en este caso, remarcando que el exfuncionario implicado ya no pertenece a su equipo actual ni tiene actividad dentro del ministerio. El medio Europa Press puntualizó que la vicepresidenta hizo énfasis en la necesidad de aclarar todo el procedimiento y asegurar que los mecanismos internos sean capaces de prevenir eventuales irregularidades o actos ilícitos dentro de la Administración.

Por disposición directa de Aagesen, ambas líneas de acción —suspensión de proyectos y revisión interna— buscan ofrecer garantías de transparencia tanto hacia la Justicia como para el conjunto de la sociedad. El proceso de auditoría se centrará en analizar si las adjudicaciones se ajustaron a la legalidad vigente, revisando los procedimientos que posibilitaron el avance de los parques eólicos bajo sospecha, según publicó Europa Press.

El proyecto de Forestalia bajo mayor escrutinio, el Clúster del Maestrazgo, surgió como uno de los más relevantes dentro de la transición energética, pero la investigación judicial ha motivado que las autoridades ministeriales revisen toda la serie de expedientes asociados a la empresa. Europa Press detalló que la suspensión temporal afecta a los proyectos bajo investigación y queda supeditada al desarrollo de los procedimientos legales y de la auditoría interna que ha solicitado la propia ministra.

Respecto al papel del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, Europa Press recuerda que el Seprona actuó siguiendo indicios de presunta corrupción vinculado con la certificación ambiental que facilita la puesta en marcha de instalaciones renovables. La investigación de la Fiscalía y la Guardia Civil se orienta a establecer si existió manipulación o irregularidades deliberadas en la tramitación de estos expedientes.

En cada intervención pública relacionada con el caso, Aagesen recalcó el compromiso del Ministerio con la transparencia y la legalidad y ofreció sostener la plena cooperación con las pesquisas judiciales, aportando todos los documentos y datos requeridos por las autoridades competentes. Según reportó Europa Press, esta estrategia incluye tanto la colaboración externa con la Justicia como la revisión y auditoría interna de los procedimientos seguidos por los funcionarios implicados directa o indirectamente en las adjudicaciones investigadas. Además, Aagesen expresó la voluntad del Gobierno de que todos los hechos se aclaren sin reservas tanto para fortalecer la confianza en la gestión pública como para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.

