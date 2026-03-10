Junqueras y Otegi se reúnen en Barcelona encabezando las cúpulas de ERC y EH Bildu

Las direcciones de ERC y Bildu, encabezadas por el presidente de los republicanos, Oriol Junqueras, y el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, se han reunido este martes por la mañana en la sede de ERC en Barcelona.
Por parte de ERC también han participado en la reunión la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, y el secretario general adjunto, Oriol López.
Desde la formación vasca han estado presentes el director de Relaciones Políticas, Gorka Elejabarrieta, y la secretaria de organización, Olga Jacinto.
