El Congreso archiva la queja del PSOE por insultos del PP en el Pleno recordando que a posteriori ya no puede hacer nada

La Mesa del Congreso ha rechazado el escrito de queja que presentó el PSOE denunciando constantes interrupciones, faltas de respeto e incluso insultos del PP en la última sesión parlamentaria de control al Gobierno, y lo ha hecho alegando que ese tipo de incidencias han de solventarse en el momento ya que a posteriori ya no se puede corregir.

En concreto, el PSOE registró un escrito el pasado 27 de febrero quejándose formalmente de que los diputados del PP vienen aplicando una "estrategia" consistente en interrumpir, imprecar e incluso insultar a los miembros del Gobierno en la sesión parlamentaria de control, y especialmente cuando intervienen ministras.

Según los socialistas, en el Diario de Sesiones del último Pleno de control hubo 26 interrupciones a una ministra del Gobierno, protagonizadas por destacados dirigentes del PP como su secretario general, Miguel Tellado, o el vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos.

Pero la protesta ha quedado archivada sin medidas porque, según recuerdan fuentes parlamentarias, no corresponde a la Mesa del Congreso revisar a posteriori intervenciones del Pleno y que es durante el mismo cuando la Presidencia de la Cámara corrige o no a un diputado.