Espana agencias

El Congreso archiva la queja del PSOE por insultos del PP en el Pleno recordando que a posteriori ya no puede hacer nada

Guardar

La Mesa del Congreso ha rechazado el escrito de queja que presentó el PSOE denunciando constantes interrupciones, faltas de respeto e incluso insultos del PP en la última sesión parlamentaria de control al Gobierno, y lo ha hecho alegando que ese tipo de incidencias han de solventarse en el momento ya que a posteriori ya no se puede corregir.

En concreto, el PSOE registró un escrito el pasado 27 de febrero quejándose formalmente de que los diputados del PP vienen aplicando una "estrategia" consistente en interrumpir, imprecar e incluso insultar a los miembros del Gobierno en la sesión parlamentaria de control, y especialmente cuando intervienen ministras.

Según los socialistas, en el Diario de Sesiones del último Pleno de control hubo 26 interrupciones a una ministra del Gobierno, protagonizadas por destacados dirigentes del PP como su secretario general, Miguel Tellado, o el vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos.

Pero la protesta ha quedado archivada sin medidas porque, según recuerdan fuentes parlamentarias, no corresponde a la Mesa del Congreso revisar a posteriori intervenciones del Pleno y que es durante el mismo cuando la Presidencia de la Cámara corrige o no a un diputado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Inversión pública en infraestructuras en España en 2025 fue de 16.114 millones, el 7 % más

Infobae

Aitana Sánchez Gijón, una 'Malquerida' desgarrada en busca de la verdad

Infobae

Toledo se postula como ciudad europea del encuentro para ser Capital Europea de la Cultura

Infobae

SUP denuncia la presión de las unidades de protección a víctimas: un agente para 80 casos

Infobae

CEOE dice que no debe ser Hacienda la que se beneficie de la guerra y le pide bajar el IVA

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia obliga al Gobierno

La Justicia obliga al Gobierno de Cantabria a pagar la ayuda al alquiler de una mujer en situación de vulnerabilidad tras haberse negado

Las gasolineras más baratas en tu zona: consulta los precios de la gasolina y diésel hoy

Pedro Sánchez dará explicaciones al Congreso sobre su postura en la guerra en Oriente Medio el 25 de marzo

España es el décimo vendedor de la industria de defensa mundial con un 2,3% y Oriente Medio es su principal cliente

La Audiencia Nacional niega un permiso de salida a un preso de origen turco por un riesgo de fuga del 90% y falta de arraigo en España

ECONOMÍA

Juan Roig (Mercadona) anuncia un

Juan Roig (Mercadona) anuncia un nuevo modelo de tienda y reestructuraciones en 2026: “La compra será más fácil y sencilla”

Las gasolineras más baratas en tu zona: consulta los precios de la gasolina y diésel hoy

Mercadona cierra otro año histórico con 41.900 millones en ventas y 1.729 millones en beneficios en 2025

El precio de la luz sube este martes hasta máximos de hace más de un año por la guerra en Oriente Medio

Juanma Lorente, abogado: “Da igual lo que hayas hecho, si la empresa comete este error, el despido es improcedente”

DEPORTES

La expansión empresarial de Andrés

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite

Ibai Llanos anuncia los participantes de la Velada del Año VI: del amigo de Cristiano Ronaldo al novio de Aitana y dos grandes de Twitch para el evento central

La presentación de los combates de la Velada del Año VI, en directo: Ibai Llanos anuncia los participantes en vivo