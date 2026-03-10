Condenado un pastor evangélico por abusar de cuatro menores, con quienes jugaba al 'patito ciego'

Un pastor evangelista de Getafe ha aceptado en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid una condena de 18 años de prisión tras reconocer que abusó entre finales de 2020 y principios de 2021 de cuatro menores, con quienes jugaba al 'patito ciego'.

En su escrito de acusación, el fiscal solicitaba 40 años de prisión por dos delitos de abusos sexuales con acceso carnal a menor de 16 años; por delito continuado a menores; y un delito de abusos sexuales con acceso carnal vía bucal a menor de 16 años.

En el juicio se ha ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado por la defensa, el fiscal y la acusación particular, según fuentes jurídicas. Conforme a las negociaciones, el acusado ha aceptado 18 años de prisión al aplicarse ahora una atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber abonado 8.000 euros a cada víctima.

Tras la lectura de la sentencia, que es firme, el procesado ingresará en prisión en los próximos días, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

El caso arrancó con una denuncia de una mujer cuya hija le había contado que el pastor de una congregación evangélica de Getafe, a la que acudían, las tocaba en las partes íntimas.

Los agentes averiguaron que 4 menores, de 6, 7, 9 y 10, habían sufrido estas supuestas agresiones sexuales por parte de este hombre, un ecuatoriano de 50 años en un intervalo de tiempo entre finales de 2020 y principios de este año. Y las realizaba su oficina y en la parte trasera de su vehículo.

Según fuentes de la investigación, ofrecía a las pequeñas jugar a un juego que se llamaba 'patito ciego' y que consistía en taparles los ojos con una bufanda o un pañuelo y que adivinaran, moviendo la lengua de un lado a otro, qué dedo les introducía en la boca.

A cambio de estos 'juegos' les prometía regalos o recompensas y en otros ocasiones les daba pequeñas cantidades de dinero. Asimismo, les pedía que guardasen el secreto, para que no se lo contase a nadie.

Ante todas las manifestaciones, la Policía Nacional detuvo a este hombre en septiembre de 2021 como presuntos responsables de delitos contra la libertad sexuales. Lo tenía antecedentes y tras pasar a disposición del juez, quedó en libertad provisional.