El Congreso pone en marcha un plan para acercar el Parlamento a niños de 1 a 5 años

Madrid, 28 abr (EFE).- La Mesa del Congreso ha acordado este martes una serie de acciones para acercar el Parlamento a niños de entre 1 y 5 años con materiales lúdicos orientados a la formación en valores constitucionales y reconocimiento de la institución.

Con esta estrategia, denominada Parlamento educativo, se busca un establecer una vinculación temprana de los menores con la institución parlamentaria y que comiencen a familiarizarse con la actividad del Congreso a través del juego o relatos temáticos.

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Para ello se pondrá a disposición de los ciudadanos, a través de la tienda del Congreso, una línea especializada de libros y materiales educativos que trasladen los principios de la democracia parlamentaria al lenguaje de la primera infancia, facilitando un primer acercamiento a la institución en un entorno lúdico y formativo.

La estrategia, según ha informado el Congreso en una nota de prensa, se dirige también a niños y adolescentes de educación primaria y secundaria y bachillerato, con dos proyectos de elaboración de materiales didácticos destinados a su difusión entre la comunidad educativa a través del portal web de la Cámara.

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Estos materiales incluirán un conjunto completo de recursos pedagógicos, como fichas temáticas o píldoras audiovisuales, así como la elaboración de una guía docente que incluirá programación didáctica alineada con el currículo vigente (LOMLOE), orientaciones metodológicas, instrumentos de evaluación y medidas de atención a la diversidad.

Para estas etapas educativas se ha acordado también la organización de debates estudiantiles en colaboración con entidades como UNICEF.

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Entre las acciones dirigidas a la educación secundaria, el Congreso propone participar en el programa 4º ESO + Empresa, iniciativa que permite realizar estancias educativas breves en empresas e instituciones (entre tres y cinco días consecutivos), con el objetivo de acercar la institución parlamentaria al ámbito educativo y contribuir a la orientación académica y profesional de los estudiantes.

Junto a todo ello, se incluye la puesta en marcha del portal web "El Congreso, explicado: Tu Parlamento", una plataforma de conocimiento parlamentario orientado a ofrecer información clara, sistematizada y comprensible sobre el Congreso. EFE

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