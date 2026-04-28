Espana agencias

Bad Gyal anuncia 15 conciertos internacionales con su 'Más Cara World Tour'

Guardar

Madrid, 28 abr (EFE).- Bad Gyal ha anunciado este martes una ampliación de la gira de presentación de su más reciente disco, 'Más Cara', con 15 fechas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos que incluye paradas en espacios como el Movistar Arena de Buenos Aires el 14 de octubre.

El anuncio ha llegado en medio de su recorrido por España, donde ya ha actuado frente a más de 85.000 espectadores en conciertos como los del Palau Sant Jordi de Barcelona, el Movistar Arena de Madrid o el Roig Arena de Valencia y ratifica, en palabras de su oficina, "la consolidación de su presencia internacional".

PUBLICIDAD

Tras la actuación de la artista como parte del Primavera Sound de Barcelona el próximo 4 de junio, la catalana viajará a Oporto para actuar también en la franquicia portuguesa de este famoso festival, a la que seguirá otra cita en formato de festival, la del 4 de julio en el Roskilde danés.

Ya en otoño le seguirán los siguientes conciertos en Latinoamérica a partir de la mencionada fecha en Buenos Aires: 16 de octubre en el Movistar Arena de Santiago de Chile, 18 de octubre en el Chamorro City Hall de Bogotá y, ya en México, 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de la capital, 23 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey y 25 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

PUBLICIDAD

Le restarán aún seis fechas entre EE.UU. y Puerto Rico, empezando el 28 de octubre por el emblemático The Fillmore de Miami, el 30 de octubre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, el 1 de noviembre en The Riviera Theater de Chicago, el 4 de noviembre en Terminal 5 de Nueva York, el 6 de noviembre en The Wiltern de Los Ángeles y el 8 de noviembre en House of Blues de Dallas.

Según ha informado su oficina, las entradas estarán disponibles en preventa para los registrados en la web oficial de Bad Gyal a partir del próximo 6 de mayo, a las 10 horas (hora local) y la venta general arrancará 48 horas después. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger se celebra del 22 al 30 de mayo

Infobae

Cuerpo pide al PP que contribuya a aprobar medidas de tolerancia cero contra la corrupción

Infobae

Junts se une en el Congreso al PP y Vox contra un Consorio de inversiones para Cataluña

Infobae

El Congreso pone en marcha un plan para acercar el Parlamento a niños de 1 a 5 años

Infobae

El colombiano Iván Ramiro gana la tercera etapa y es líder

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

ECONOMÍA

Cuándo se cobra el paro en mayo de 2025: día que paga CaixaBank, ING, BBVA y otras entidades

Cuándo se cobra el paro en mayo de 2025: día que paga CaixaBank, ING, BBVA y otras entidades

El sector primario alerta a la Unión Europea de la “pérdida de competitividad” por los defectos de la ley de deforestación

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

DEPORTES

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda