Cuerpo pide al PP que contribuya a aprobar medidas de tolerancia cero contra la corrupción

Madrid, 28 abr (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha tendido este martes la mano al PP para que sume sus esfuerzos a la hora de aprobar medidas de regeneración democrática, para conseguir una "tolerancia cero frente a la corrupción sin ningún tipo de matiz".

Cuerpo se lo ha dicho a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en la sesión de control, cuando ella le ha pedido explicaciones por la corrupción, con alusiones al juicio en el que el exministro José Luis Ábalos es juzgado junto a su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.

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"¿Temen lo que puedan cantar mañana los tres tenores?", ha preguntado García a Cuerpo refiriéndose a ellos.

Cuerpo le ha indicado que por tercer pleno consecutivo le pregunta por un "único tema", por lo que los controles en el Senado parecen "el día de la marmota", habiendo asuntos candentes, como las consecuencias de la guerra de Irán, el impacto de los aranceles o la prórroga de los alquileres que se vota en el Congreso.

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No obstante, ha asegurado que no tiene problema en discutir sobre corrupción, por la necesidad de reforzar el marco legal en aras de la tolerancia cero.

Se requiere, ha enumerado, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, crear la Autoridad de Protección del Informante, reforzar la Fiscalía Anticorrupción, elaborar un plan estatal de lucha contra la corrupción, introducir el delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos y aprobar una ley orgánica de integridad pública.

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"Esos son los esfuerzos en los que necesitamos hechos y no discusión y no palabras, señoría", le ha dicho Cuerpo a García, para añadir: "Le vuelvo a tender la mano".

García le ha dicho que ser número dos del Ejecutivo supone serlo "de Sánchez y de su Gobierno de corrupción", por lo que le ha recomendado que "deje de tocar la lira en el banco azul mientras todo arde" porque "se cree el mirlo blanco del sanchismo pero es el parapeto de un jefe acorralado".

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La portavoz del PP le ha pedido opinión, como vicepresidente, sobre el comité federal del PSOE de octubre de 2016, al que ha llamado "de Puerto Hurraco", y sobre que se sepa que Sánchez no hizo aquella gira por agrupaciones socialistas en un Peugeot, sino en un Mercedes.

Antes de la primera pregunta del control, García ha pedido la palabra al presidente del Senado, Pedro Rollán, para quejarse por la ausencia de más de la mitad de los miembros del Gobierno, ya que hasta trece ministros justificaron en viajes o reuniones no acudir este martes.

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García ha recordado que Sánchez solo ha ido a un control desde que asumió su actual mandato en 2023, y ha añadido: "Despreciar el control parlamentario es despreciar la separación de poderes, ¡esto es una autocracia!".

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, ha replicado que García parece que no ha escuchado la relación de ausencias leída por la secretaria primera, Eva Ortiz, ya que siete tienen que ver con compromisos internacionales y el resto están también "plenamente justificadas".

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Espadas le ha pedido que si respeta la Cámara Alta no utilice el control "para insultar" y haga sus críticas sin limitarse a leer "el argumentario" que le envían desde Génova.

Entre las ausencias, Ortiz ha mencionado la del titular de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por el fallecimiento de un familiar (su padre), por lo que Rollán ha hecho extensivas las condolencias de toda la Cámara Alta al ministro. EFE

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