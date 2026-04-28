El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger se celebra del 22 al 30 de mayo

Cádiz, 28 abr (EFE).- La 23.º edición del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger, que se celebra entre el 22 y el 30 de mayo, se expandirá hasta en cinco extensiones (Los Toruños, Algeciras, Sevilla, Madrid y Córdoba), que se suman a las principales.

El FCAT vive una nueva etapa ya que, tras liderar 22 ediciones, su fundadora y directora, Mane Cisneros, ha dado paso a un nuevo equipo de dirección.

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Esta cita, que está organizada por la asociación cultural Al Tarab y cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, trabaja para acercar las realidades africanas al público español y europeo, desmontar estereotipos y generar nuevas narrativas en torno al continente africano a través de la difusión de su cine.

La más veterana de las extensiones del FCAT es la del Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, en El Puerto de Santa María (Cádiz).

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De la mano de la Asociación Boxes Alcultura, el FCAT estará en Algeciras los días 23 y 27 de mayo, con una conversación con la escritora, editora, activista, educadora infantil y directora de teatro de Guinea Ecuatorial, Remei Sipi Mayo y proyecciones como la película de la sección a competición Hipermetropía, 'La vie après Siham' (La vida después de Siham), de Namir Abdel Messeeh (Egipto, Francia), con la presencia del director.

La extensión del FCAT en Madrid llevará a cabo en la sede de Casa Árabe, la proyección de 'La vie après Siham' (La vida después de Siham).

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En colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y la Filmoteca de Andalucía, los días 2, 3 y 4 de junio tendrán lugar proyecciones en la sede de la Filmoteca de Andalucía en esta ciudad.

"Allah n’est pas obligé" (Alá no está obligado), de Zaven Najjar; " My Father’s Shadow" (La sombra de mi padre), de Akinola Davis; "One Woman One Bra" (Una mujer, un sujetador), de Vincho Nchogu; y "Furcy, né libre" (Furcy, nacido libre), de Abd Al Malik, serán las proyecciones en esta extensión cordobesa. EFE

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