El juez del caso Koldo unifica la causa de las mordidas de obra pública con 14 imputados

Madrid, 9 mar (EFE).- El juez Ismael Moreno ha unificado la pieza separada del caso Koldo en la que investiga a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al ex director general de carreteras Javier Herrero por presuntas mordidas en obra pública a la remitida por el Tribunal Supremo por el mismo concepto después de que el exministro José Luis Ábalos renunciara a su condición de diputado.

De este modo, el magistrado ha acordado unificar en esa pieza separada a un total de catorce imputados, entre los que figuran, además de los tres ya citados, el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, el exasesor Koldo García, el comisionista Víctor de Aldama o el propietario de Servinabar Antxon Alonso, así como los exdirectivos de Acciona presuntamente implicados en esta trama.

El titular de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia plaza 2 (antiguo Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional) ha adoptado esta decisión en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, tras recibir informe de la Fiscalía acerca de la unificación de la causa remitida por el Supremo a esta pieza separada, la 65/23, referida a contratos de obra pública y que se abrió el pasado junio en el marco de la investigación a Pardo de Vera y Javier Herrero.

Entre los investigados figuran, además de los cargos políticos y el comisionista Víctor de Aldama, varios exdirectivos de Acciona como Fernando Agustín Merino o Justo Vicente Pelegrini, así como Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel, que fueron suspendidos por la compañía a raíz de un informe de la Guardia Civil tras su imputación en el Supremo.

Otros empresarios que a partir de ahora serán investigados en la Audiencia Nacional son Joseba Antxón Alonso, a quien la UCO considera socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar; Antonio y Daniel Fernández, de la constructora OPR, y José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción.EFE

