El Gobierno destaca su experiencia en desplegar el escudo social ante una guerra

La portavoz Elma Saiz garantiza que el Ejecutivo responderá ante el impacto económico derivado del conflicto en Irán, asegura que España cuenta con recursos, energía y experiencia para proteger a ciudadanos y empresas frente a nuevas crisis

Durante su participación en un acto en el Festival de Cine de Málaga, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, explicó que el Gobierno cuenta con un importante “mix” energético, dispone de diversas fuentes de suministro y aplica rigor en la gestión económica sustentada en la responsabilidad fiscal, elementos que, según dijo, refuerzan la capacidad del país para dar respuesta ante el impacto económico provocado por el conflicto en Irán. De acuerdo con lo publicado por la agencia EFE, la portavoz aseguró que España está mejor preparada para afrontar las consecuencias que situaciones internacionales puedan tener sobre los ciudadanos y los sectores productivos.

Saiz, al responder preguntas sobre cómo la guerra en Irán podría afectar la economía familiar y empresarial en España, remarcó que el Gobierno “va a acompañar”, subrayando la experiencia adquirida en gestionar crisis inflacionarias, como la vivida tras la invasión de Ucrania. Según reportó EFE, la portavoz aludió a la capacidad demostrada en el despliegue de medidas de protección social durante escenarios de crisis previos.

Tal como indicó Elma Saiz, el Ejecutivo mantiene una vigilancia continua de la situación y sus posibles repercusiones. “El Gobierno monitoriza, va a acompañar a los ciudadanos, las pymes, los autónomos y las empresas”, expresó, confirmando que se dará respuesta adecuada a los sectores vulnerables si el conflicto ocasiona efectos adversos. Según consignó EFE, la portavoz insistió en la importancia de mantener el respeto al derecho internacional y reiteró el posicionamiento de “No a la guerra”.

Respecto a si el Consejo de Ministros incluirá en su próxima reunión medidas específicas frente al impacto del conflicto en Irán, Saiz explicó que la dinámica del Gobierno es trabajar constantemente en el diseño y aplicación de respuestas efectivas. “El Gobierno tiene experiencia en desplegar un escudo social, trabaja todos los días y no son pocas las situaciones en las que el Ejecutivo ha estado a la altura”, puntualizó durante las declaraciones recogidas por EFE.

Por otro lado, Saiz manifestó la necesidad de que la oposición actúe atendiendo al interés general en el contexto geopolítico actual. En palabras reproducidas por la agencia EFE, la ministra expresó: “Lo que echo en falta y apelo es que en este caso tengamos una oposición que esté a la altura de lo que necesita el contexto geopolítico tan complicado que estamos viviendo; una oposición que no haga un uso partidista, sino que esté a la altura del Gobierno porque es importante en este contexto tan complicado”.

Según informó EFE, la portavoz situó el énfasis en que el Ejecutivo seguirá acompañando y ofreciendo respuestas a medida que evolucione la situación internacional. Destacó la preparación previa y la existencia de “margen” para maniobrar frente a nuevos escenarios de crisis. Saiz recordó cómo en circunstancias anteriores, cuando surgieron choques adversos relacionados con factores externos, el Gobierno implementó medidas que permitieron desplegar un “escudo social” para proteger tanto a la ciudadanía como al entramado productivo.

EFE detalló que, en su intervención, la portavoz subrayó la importancia de la unidad institucional frente a los desafíos derivados de conflictos internacionales, y reiteró el compromiso del Gobierno de monitorizar continuamente el entorno y responder con políticas que amortigüen potenciales impactos en el país.

