Comités Locales de Emergencia piden una moratoria de la construcción en zonas inundables

València, 9 mar (EFE).- Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción trasladarán este lunes al Gobierno una propuesta de moratoria inmediata a la construcción en zonas inundables en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

La petición de estas plataformas ciudadanas se ha dirigido a la Comisionada para la Reconstrucción, Zulima Pérez, ante la preocupación generada por el anuncio de diversos proyectos urbanísticos en terrenos que quedaron anegados durante aquel episodio meteorológico extremo, según han informado en un comunicado.

Los comités señalan que ayuntamientos como los de Alfafar, Massanassa, Xirivella, Picanya, Picassent, Aldaia, Alaquàs, Cheste, Buñol y Chiva han planteado nuevos polígonos industriales, zonas residenciales, macroproyectos energéticos y ampliaciones de centros comerciales en suelos agrícolas que durante la dana actuaron como zonas naturales de absorción del agua.

Alertan asimismo de que la impermeabilización de miles de hectáreas podría agravar los efectos de futuros episodios de lluvias intensas.

Los Comités explican que desde hace meses trabajan con universidades y expertos de diferentes ámbitos académicos, que coinciden en la necesidad de preservar los suelos agrícolas y las zonas naturales de laminación que permiten reducir el impacto de las inundaciones.

Recuerdan también que, durante décadas, la comarca de l'Horta Sud ha sufrido políticas urbanísticas intensivas que ya contribuyeron a agravar los efectos de la dana de 2024, una tragedia que provocó la muerte de 230 personas.

Ante esta situación, los comités locales advierten de que continuar asfaltando e impermeabilizando el territorio pone en riesgo la seguridad de la población y reclaman una respuesta inmediata de las administraciones.

Recuerdan que el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova), vigente desde 2003 y actualizado en 2015, ya establece en su artículo 18 que se prohíbe la realización de infraestructuras vulnerables o que puedan modificar negativamente el proceso de inundación, incrementando los daños potenciales.

Proponen suspender los planes urbanísticos que afecten a suelos rurales identificados como inundables en la cartografía del Patricova y la paralización de Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) en suelo no urbanizable situado en zonas con riesgo de inundación según las cartografías autonómica o estatal.

También la suspensión de procedimientos urbanísticos hasta que se incorpore un informe de escorrentías del organismo de cuenca que valore el riesgo de inundación y paralizar proyectos urbanísticos en suelos urbanizables, urbanos o no urbanizables que, pese a no estar catalogados como inundables en el Patricova de 2015, se vieron afectados por la dana.

Del mismo modo, reclaman la protección definitiva de las zonas inundables, impidiendo nuevos desarrollos urbanísticos.

Los Comités señalan que la moratoria tiene como objetivo preservar la biodiversidad y los suelos agrícolas fértiles, proteger las aguas subterráneas y evitar la degradación de las zonas ambientales sensibles.

También subrayan la importancia de conservar el mosaico agrario y forestal que contribuye al equilibrio del ciclo del agua.

Según el documento presentado, la aplicación del principio de precaución es imprescindible después de que la dana demostrará que las previsiones actuales de las cartografías de inundabilidad han resultado insuficientes.

Los colectivos concluyen que esta moratoria es una medida necesaria para garantizar la seguridad climática, la resiliencia del territorio y la protección de las comunidades que viven en él. EFE