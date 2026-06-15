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Los servicios de extinción dan por controlado el incendio forestal de Grado (Asturias)

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Oviedo, 15 jun (EFE).- Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han dado este lunes por controlado el incendio forestal declarado el pasado sábado en el concejo asturiano de Grado, y que llegó a amenazar a varias localidades que suman unos doscientos habitantes.

Según ha informado el SEPA, que ha dado el foco por controlado pasadas las 19:30 horas, un retén realizará labores de vigilancia y, si fuera necesario, de enfriamiento a lo largo de la noche.

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Durante todo el día los dos helicópteros multifunción del organismo autónomo han realizado descargas en todo el perímetro y sobre todo en aquellas zonas calientes geolocalizadas previamente con la Unidad de Drones del SEPA.

El fuego, que ha quemado unas 65 hectáreas, llevó a declarar el pasado sábado la fase de emergencia en situación 1 del Plan de Incendios del Principado y obligó a cortar temporalmente la autovía A-63 en sentido Oviedo.

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Desde que se declaró el incendio, en torno a las 13:25 horas del sábado, el fuego amenazó a las localidades de Vega de Anzo, Sestiello y Peñaflor, que suman unos doscientos habitantes, sin que finalmente resultara necesario evacuarlas. EFE

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