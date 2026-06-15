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Colombia ultima la preparación para su debut en Ciudad de México

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Guadalajara (México), 15 jun (EFE).- La selección de Colombia tuvo este lunes su último entrenamiento, en Guadalajara, con el plantel completo y disponible antes de partir a la Ciudad de México para su debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán el próximo miércoles.

El conjunto sudamericano realizó una práctica matutina en la que los 26 jugadores se ejercitaron a la par. El seleccionador argentino Néstor Lorenzo pidió enfocarse en ejercicios de posesión del balón y rotaciones.

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El grupo de guardametas trabajó ya sin la ayuda del joven portero mexicano, de la cantera del Atlas, que contribuyó como ‘sparring’ en los últimos días. Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero se ejercitaron en tiros de corta distancia y ejercicios de reacción.

La selección colombiana afina detalles para el partido del miércoles contra Uzbekistán, el primero que disputará en la fase de grupos como parte del K, en el que el conjunto sudamericano parte como favorito.

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El combinado cafetero partirá de su hotel hacia el aeropuerto de Guadalajara para el vuelo programado a las 18:00 horas locales con rumbo hacia la Ciudad de México.

El martes, tiene programada una práctica abierta a medios de comunicación y ofrecerá una conferencia de prensa previa al encuentro.

El jueves el equipo regresará a su campamento base en Guadalajara para su preparación del segundo partido del grupo contra República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara, el 23 de junio.

Para cerrar la fase de grupos, en su séptima aventura mundialista, Colombia se enfrentará a Portugal, en lo que parece será el partido más difícil para los sudamericanos.

Colombia, que ocupa el decimocuarto lugar en el 'ranking' de la FIFA, quiere mejorar la clasificación para cuartos de final lograda en Brasil 2014 con una delantera con figuras como Luis Díaz, del Bayern Múnich, o Juan Camilo Hernández, del Real Betis, además del capitán y líder creativo James Rodríguez, quien vive su segunda Copa del Mundo. EFE

(foto)

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