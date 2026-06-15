Carmen Calvo, condecorada por su gestión en la covid: "Nos movía el patriotismo más noble"

Madrid, 15 jun (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha sido condecorada este lunes por el Ministerio del Interior con la Gran Cruz al Mérito de la Seguridad entre otros motivos por su gestión en la pandemia, en un acto en el que ha incidido en el papel del Gobierno en ese momento: "Nos movía el patriotismo más noble".

Calvo ha recibido la condecoración de manos del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha destacado el trabajo "fundamental" de coordinación durante la pandemia de la covid llevado a cabo por la condecorada, entonces vicepresidenta primera del Gobierno.

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Asimismo, ha subrayado "sus valiosas contribuciones" a la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico desde el Consejo de Seguridad Nacional, a la vez que ha recordado su aportación "clave" al movimiento feminista "en su lucha por el empoderamiento de la mujer y la defensa de una real y efectiva igualdad de género como principio rector de la convivencia social en España".

En su discurso, Carmen Calvo ha rememorado esos momentos, cuando morían 700 ó 900 personas al día. "Eso era real", ha señalado antes de explicar que tuvieron que moverse muy rápido y que en esos momentos a quienes tuvieron que gestionar la pandemia les movía "el patriotismo más noble".

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También ha sido condecorado con la Cruz de Plata al Mérito de la Seguridad Francisco Mena, presidente de la Coordinadora Alternativas -la reacción ciudadana contra el narcotráfico en Algeciras y el Campo de Gibraltar-.

Mena ha recalcado que la lucha contra el narcotráfico se realiza desde todos los ámbitos, desde el convencimiento de que el "enemigo tiene poder y tiempo".

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Tras instar a apoyar a los policías y guardias civiles que combaten al narco, Mena ha recordado que este se nutre de la pobreza, la exclusión social y el paro, por lo que ha considerado trabajar "codo con codo" con el sector civil para que los jóvenes entiendan que en el narcotráfico "no hay futuro, sino ruina y muerte".

Del condecorado, Marlaska ha dicho que es "alma y motor de la reacción ciudadana contra el narcotráfico en Algeciras y el Campo de Gibraltar". "Paco es el puente que ha convertido el descontento social provocado en la comarca por el crimen organizado en una respuesta social que hoy es clave en la lucha contra el tráfico de drogas", ha enfatizado.

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La Placa de la Orden del Mérito a la Seguridad ha recaído en el Fondo de Becas Soledad Cazorla, dedicado al apoyo de menores huérfanos como consecuencia de la violencia machista.

Asimismo, las cruces de oro se han entregado a dos responsables del Ministerio del Interior con dilatadas trayectorias en puestos de responsabilidad: Elena Garzón, directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, y José Antonio Rodríguez, ex director general de Coordinación y Estudios.

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En el acto se ha otorgado dos cruces de plata al inspector de Policía Nacional Carlos Cano y el teniente coronel de la Guardia Civil Ernesto Segura. También esa distinción al director de cine Agustín Díaz Yanes -que ha excusado su presencia- por la difusión del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado en la lucha contra ETA, como en su película 'Un fantasma en la batalla'. EFE

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