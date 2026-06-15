El alero estadounidense Tevin Brown, segundo fichaje del Breogán

Lugo, 15 jun (EFE).- El alero estadounidense Tevin Brown se convirtió este lunes en el segundo fichaje del Río Breogán para la temporada 2026-27, al que llega procedente del Rasta Vechta alemán y con el que firma por una campaña.

“Tevin Brown es un jugador con un gran talento ofensivo que puede ocupar las posiciones de escolta y alero. Muy rápido en la transición y en el lanzamiento a canasta, es un jugador intenso en ataque y defensa que ayuda en el rebote, además de contar con una contrastada capacidad anotadora”, destaca la entidad celeste.

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El jugador norteamericano, de 195 centímetros y 27 años, se formó en la Universidad de Murray State (Kentucky). Tras completar su periplo universitario de cuatro años, disputó la Liga de Verano de la NBA con los Indiana Pacers en 2022 y firmó con los Fort Wayne Mad Ants de la NBA G League.

Posteriormente, dio el salto internacional para jugar en Nueva Zelanda y, más tarde, en la ProA francesa con los Metropolitans 92, donde en su primera experiencia europea promedió 9.2 puntos, 2.2 rebotes y 1.4 asistencias por partido.

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En la temporada 2023-24 militó en las filas de los Ottawa BlackJacks de la liga canadiense, firmando unos registros de 18.6 puntos y 3.3 rebotes. Esos buenos números le abrieron de nuevo las puertas del baloncesto europeo. En el curso 2024-25 firmó con el Zalakeramia ZTE KK de Hungría, con el que promedió 15.7 puntos y 4.2 rebotes en 10 partidos. Esa temporada la terminó en el Pszczolka Start Lublin de Polonia.

La pasada temporada dio el salto a la Bundesliga con su fichaje por el Rasta Vechta, donde destacó con 16.1 puntos, 4.4 rebotes y 1.7 asistencias por encuentro, firmando además un notable 40,8 por ciento de acierto en triple.

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Tevin Brown es la segunda incorporación del conjunto dirigido por Luis Casimiro tras el pívot internacional montenegrino Aleksa Ilic. EFE

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