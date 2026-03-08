Espana agencias

Puertorriqueño Darell Hernaiz da el batazo "más grande" de su vida

San Juan, 7 mar (EFE).- Darell Hernaiz, quien pegó el cuadrangular decisivo en la victoria de Puerto Rico 4-3 sobre Panamá en entradas extras en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, dijo que dicho batazo ha sido el "más grande" que ha dado en su vida.

"Es el hit más grande de mi vida", aseguró Hernaiz en una rueda de prensa junto a su mánager, Yadier Molina, y el abridor de la noche por Puerto Rico, Eduardo Rivera, luego del encuentro celebrado en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

El batazo de Hernaiz ocurrió ante los envíos de Severino González.

El partido iba empatado 3-3, cuando Hernaiz sacudió el jonrón de oro sobre el jardín izquierdo, llenando de algarabía y victoria el estadio sanjuanero.

Fue el primer jonrón decisivo de Puerto Rico en la historia del Clásico Mundial de Béisbol y el segundo en los veinte años del evento.

Fue "algo inolvidable en verdad, porque no sé como decirlo, pero 'I black out' (se me nubló la vista)", indicó Hernaiz en la rueda de prensa, a la cual también acudió el abridor puertorriqueño del encuentro, Eduardo Rivera.

Según contó Hernaiz, quien admitió que no es un pelotero de pegar jonrones, no recordó "casi nada" de lo que hizo mientras recorría las bases tras conectar el decisivo cuadrangular, aunque sí dijo que vio a su compañero de equipo Eddie Rosario "brincando y gritando".

Hernaiz prosiguió saltando por el diamante y al llegar a la tercera base, se abrazó con el coach Joey Cora y después se reunió con el resto de sus compañeros en el plato para seguir festejando.

Hernaiz, miembro de los Atléticos en las Grandes Ligas, terminó la noche bateando de 5-2, con una anotada y una impulsada.

"Es una victoria muy grande y como la conseguimos, la hace más especial... Fue un juego estupendo, lleno de emociones y estoy feliz con eso", agregó Molina en la rueda de prensa.

Con el triunfo, Puerto Rico ostenta marca de 2-0. Su próximo encuentro será el próximo lunes ante Cuba, seguido el martes contra Canadá.

Previo al encuentro de Puerto Rico ante Panamá, Canadá derrotó 8-2 a Colombia, que vio caer su récord en el torneo a 0-2 y estar en la cuerda floja para mantenerse con vida en la competencia.

Los dos equipos con los mejores récords de cada grupo avanzan a la segunda ronda del evento mundialista. EFE

