Espana agencias

Familiares de desaparecidos, inasequibles al desaliento a pesar del paso de los años

Guardar

Mercedes Martínez

Córdoba, 8 mar (EFE).- El paso del tiempo, a veces diez, quince o veinte años, no merma la constancia de los familiares de personas desaparecidas para seguir luchando por buscar cualquier pista que los lleve hasta su ser querido: son inasequibles al desaliento.

Un ejemplo de este empuje y esa tenacidad está en Isidro Molina, cuyo hijo desapareció en 2015 cuando tenía 17 años y, a pesar del tiempo transcurrido, "he perdido hasta la vida" pero nunca la esperanza, asegura en una entrevista con EFE.

Molina, natural de Rute (Córdoba), es uno de los familiares de una de las casi siete mil personas que se encuentran en la actualidad en España en búsqueda activa, y que el 9 de marzo conmemoran el Día de las Personas Desaparecidas.

Está seguro de que "mientras viva y pueda" seguirá buscando a su hijo, porque "aunque han pasado más de diez años es como si hubiera pasado un día, la desesperación es la misma".

Para Isidro Molina, "las noches son tremendas", duerme poco y no , consigue conciliar el sueño, porque sigue con la misma ansiedad de buscar a su hijo, ya que no sabe realmente qué pasó: "no sé si mi hijo salió de Córdoba, si no salió, no sé nada".

Sin embargo, está convencido de que hay personas que tienen información y, por ello, ha puesto en marcha iniciativas como un apartado de correos para que quien sepa qué le ocurrió a su hijo pueda facilitar la información desde el anonimato.

Una de las reivindicaciones que plantea Isidro Molina es que "la justicia se tiene que acercar a la familia, no puede seguir mirando a otro lado" porque, aunque "las leyes son las que hay, aquí hay un drama social, estamos desamparados y hace falta que nos apoyen".

Ese apoyo de la justicia es el que también reclama Ángeles Borrallo, hermana de Soraya Borrallo que desapareció hace un año en Garafía, en la isla de La Palma, y que aunque reconoce el apoyo de las instituciones y de los investigadores sí apuesta, según ha indicado a EFE, por un juzgado específico para los casos de personas desaparecidas.

En su opinión, esa especialización mejoraría la investigación porque "hay veces que nosotros, las familias vamos delante de ellos".

En este sentido, Ángeles Borrallo recuerda que cuando desapareció su hermana en febrero de 2025 se fue con su otra hermana al lugar donde vivía en La Palma y permanecieron allí durante cuatro meses, un tiempo en el que estuvieron "investigando con ellos".

Asegura que durante este tiempo "nos sentimos muy arropados por todo el pueblo", aunque se queja de la lentitud en algunos trámites que hicieron, que les mantuvieron tanto tiempo en Garafía.

Para Ángeles Borrallo, "si hay algo bueno en todo esto es que conoces a una gente con una humanidad increíble".

Tanto Isidro Molina como Ángeles Borrallo, que han participado en Córdoba en el Encuentro de Familiares de Personas Desaparecidas celebrado esta semana, coinciden en que en los últimos años hay una mayor concienciación de la sociedad con las familias de las personas desaparecidas en España, de las que alrededor del 70 por ciento son menores.

Ambos hacen hincapié en la labor que organizaciones, como la Fundación Quién Sabe Dónde Global, realizan con los familiares de personas desaparecidas a los que acompañan, apoyan e informan de los pasos que tienen que dar cuando se enfrentan a estas situaciones.

Esta organización forma parte de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDglobal, impulsada por el periodista Paco Lobatón en 2015, y es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas, el apoyo a sus familias y la sensibilización social.

 Actúa como red colaborativa, trabajando en prevención, atención personalizada y la exigencia de un marco legal específico. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Vaquero (PNV) afirma que falta que las mujeres "completen el salto de tener más poder" e "influencia" en política

A pesar de los avances en participación y legislación, persiste la desigualdad en el acceso a puestos de decisión y liderazgo, según señalaron figuras políticas vascas en un acto previo al Día Internacional de la Mujer en Bilbao

Vaquero (PNV) afirma que falta

Montero reivindica la lucha por la igualdad como "base indispensable" de la democracia a las puertas del 8M

Las máximas responsables socialistas advierten de retrocesos en derechos y subrayan, a las puertas del 8M, la necesidad de un compromiso político real para garantizar avances, combatir el machismo y abolir la prostitución según sus palabras

Montero reivindica la lucha por

Once acusados se sientan en el banquillo desde mañana por una agresión homófoba en Bizkaia

Infobae

43 años de autonomía de Castilla y León: siete presidentes y ninguna mujer en el horizonte

Infobae

2-2. Budimir pone las tablas en un final loco ante el Mallorca

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’