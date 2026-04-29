Patxi López, convencido de que la crisis entre PNV y PSOE se reconducirá: "Somos socios"

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, se ha mostrado convencido este miércoles de que la crisis entre el PNV y el PSOE se reconducirá porque ambos comparten Gobierno en Euskadi y son socios en las Cortes Generales.

En los pasillos del Congreso, López ha sido preguntado por el malestar del PNV a raíz de un mensaje en redes del PSE con una imagen falsa de Aitor Esteban tirándose a la piscina, lo que llevó a los nacionalistas a suspender una reunión que tenían prevista este miércoles.

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"Somos socios en un gobierno de coalición, somos socios también aquí en las grandes políticas que han salido adelante y estoy convencido de que todo va a ser reconducible --ha contestado--. Todo se va a reconducir".