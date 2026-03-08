El Guadalajara de Gabriel Milito vence al Atlas en el derbi tapatío y sube al tercer lugar

Guadalajara (México), 7 mar (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito fueron de menos a más para derrotar este sábado por 1-2 al Atlas en el derbi tapatío y subir al tercer lugar del Clausura del fútbol mexicano.

Después de perder dos partidos, las Chivas debieron mostrar carácter para sacudirse este sábado una desventaja y sumar tres puntos con goles de Armando González y Ángel Sepúlveda, luego de que Paulo Ramírez abriera el marcador por Atlas.

En la continuación de la décima jornada, un error en la salida le costó al Guadalajara empezar debajo, luego de que Ramírez anotó de zurda en el minuto 12.

Las Chivas se adueñaron el partido, pero carecieron de puntería hasta que en el 48 González convirtió de derecha a pase de Roberto Alvarado, el 1-1.

En el 73 el guardameta colombiano Camilo Vargas confirmó estar en una gran forma deportiva al detener un penalti de González, pero la defensa del Atlas volvió a fallar y Sepúlveda sí convirtió la pena máxima en el 84 para finiquitar la victoria de los visitantes.

Con siete triunfos, dos derrotas y 21 puntos, Guadalajara va tercero de la clasificación, cuatro puntos abajo del líder Cruz Azul que un rato antes goleó por 3-0 al San Luis.

El argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño reflejaron en el marcador la superioridad de los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

Con el triunfo, Cruz Azul se confirmó en el liderato con ocho victorias, un empate, una derrota y 25 puntos, cuatro encima del campeón Toluca, que mañana recibirá al Juárez FC, y de las Chivas.

En otros encuentros de hoy, Pachuca derrotó por 2-1 al Puebla y el América, por 1-2 al Querétaro.

El ecuatoriano Enner Valencia anotó de cabeza en el minuto 87 para darle a los Tuzos el triunfo en un partido en el que jugaron 70 minutos con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Carlos Sánchez. Pachuca subió al cuarto escaño con 20 unidades y Puebla va décimo con 11 puntos.

América ganó con goles del uruguayo Brian Rodríguez y de Patricio Salas anotaron por las Águilas y Alí Ávila descontó por Querétaro.

La décima jornada comenzó ayer cuando el Mazatlán aventajó por 4-2 al León y los Pumas UNAM se impuso por 0-1 al Necaxa.

Hoy el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa recibe al Monterrey del español Sergio Canales, en el derbi tapatío. EFE

(fotos)