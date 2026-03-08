Espana agencias

El Guadalajara de Gabriel Milito vence al Atlas en el derbi tapatío y sube al tercer lugar

Guardar

Guadalajara (México), 7 mar (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito fueron de menos a más para derrotar este sábado por 1-2 al Atlas en el derbi tapatío y subir al tercer lugar del Clausura del fútbol mexicano.

Después de perder dos partidos, las Chivas debieron mostrar carácter para sacudirse este sábado una desventaja y sumar tres puntos con goles de Armando González y Ángel Sepúlveda, luego de que Paulo Ramírez abriera el marcador por Atlas.

En la continuación de la décima jornada, un error en la salida le costó al Guadalajara empezar debajo, luego de que Ramírez anotó de zurda en el minuto 12.

Las Chivas se adueñaron el partido, pero carecieron de puntería hasta que en el 48 González convirtió de derecha a pase de Roberto Alvarado, el 1-1.

En el 73 el guardameta colombiano Camilo Vargas confirmó estar en una gran forma deportiva al detener un penalti de González, pero la defensa del Atlas volvió a fallar y Sepúlveda sí convirtió la pena máxima en el 84 para finiquitar la victoria de los visitantes.

Con siete triunfos, dos derrotas y 21 puntos, Guadalajara va tercero de la clasificación, cuatro puntos abajo del líder Cruz Azul que un rato antes goleó por 3-0 al San Luis.

El argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño reflejaron en el marcador la superioridad de los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

Con el triunfo, Cruz Azul se confirmó en el liderato con ocho victorias, un empate, una derrota y 25 puntos, cuatro encima del campeón Toluca, que mañana recibirá al Juárez FC, y de las Chivas.

En otros encuentros de hoy, Pachuca derrotó por 2-1 al Puebla y el América, por 1-2 al Querétaro.

El ecuatoriano Enner Valencia anotó de cabeza en el minuto 87 para darle a los Tuzos el triunfo en un partido en el que jugaron 70 minutos con un hombre menos en la cancha por la expulsión de Carlos Sánchez. Pachuca subió al cuarto escaño con 20 unidades y Puebla va décimo con 11 puntos.

América ganó con goles del uruguayo Brian Rodríguez y de Patricio Salas anotaron por las Águilas y Alí Ávila descontó por Querétaro.

La décima jornada comenzó ayer cuando el Mazatlán aventajó por 4-2 al León y los Pumas UNAM se impuso por 0-1 al Necaxa.

Hoy el Tigres UANL del campeón mundial argentino Ángel Correa recibe al Monterrey del español Sergio Canales, en el derbi tapatío. EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Martínez aboga por el "feminismo transversal" y pide un "giro de guion" que luche por las "mujeres invisibilizadas"

El aspirante socialista reclama renovar las iniciativas a favor de la igualdad en la región, asegura que el compromiso por la paz y la equidad es clave para transformar la vida de quienes han sido históricamente marginadas, especialmente en zonas rurales

Martínez aboga por el "feminismo

Montero se suma al 'No a la guerra' de Sánchez y apunta a solucionar el conflicto con "diálogo" y "capacidad de ceder"

Durante la entrega de los Premios Clara Campoamor, la vicepresidenta defendió la necesidad de evitar enfrentamientos armados y exhortó a optar por consensos, empatía y entendimiento para abordar tensiones internacionales y salvaguardar los derechos humanos, especialmente de mujeres y niñas

Montero se suma al 'No

EE. UU. apalea a Gran Bretaña y se coloca con dos triunfos en el Clásico Mundial

Infobae

'Altas capacidades', la hipocresía de unos "padres helicóptero" en busca de colegio pijo

Infobae

Irene Montero afirma que "los líderes de Europa quieren más guerra"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’