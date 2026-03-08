Espana agencias

Citada como investigada la agente que atendió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de El Bocal

La jueza ha citado a declarar a varios implicados y testigos del siniestro de El Bocal mientras solicita audios del 112 y toda la documentación técnica sobre la senda costera, exigiendo medidas inmediatas para evitar nuevos accesos

Guardar

El expediente judicial sobre el accidente mortal en la pasarela de El Bocal ha sido reforzado con una serie de diligencias que apuntan a esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Entre ellas, la jueza encargada ha exigido la continuación del precinto del área afectada, acompañado de la instalación inmediata de barreras físicas que impidan cualquier acceso a la zona. Además, ha requerido tanto al Ayuntamiento de Santander como a la Demarcación de Costas que se abstengan de modificar, trasladar o alterar la pasarela objeto de la investigación. Con estas órdenes, la investigación busca prevenir nuevos incidentes y garantizar la conservación de la evidencia en su estado actual mientras avanza el proceso.

El Tribunal de Instancia de Santander, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, ha citado a declarar el 27 de marzo a varias personas relacionadas directamente con los hechos. El medio ha detallado que una agente de la Policía Local, que recibió la llamada de alerta del 112 sobre el estado de la pasarela, comparecerá en calidad de investigada. También participarán como testigos los dos ciclistas que notificaron el accidente, el vecino que se comunicó con el 112 el día anterior, la operadora del 112 que transmitió la incidencia a la Policía Local y dos agentes de la Policía Nacional que practicaron la inspección ocular tras el siniestro.

El accidente se registró el 3 de marzo y resultó en la muerte de seis personas. Ante la gravedad de los hechos, la jueza de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción dictó las diligencias iniciales tras recibir un informe elaborado en pocas horas por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Policía Científica de Cantabria. Según reportó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, el atestado entregado reseñaba en detalle los hechos que desembocaron en la tragedia y los pasos dados por las autoridades tras conocer la emergencia.

Tal como publicó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza también ha requerido al Servicio de Emergencias 112 información exhaustiva sobre si se han recibido anteriormente más alertas acerca del estado de la pasarela desde la apertura de la senda costera. En caso afirmativo, se deberá entregar el registro de las grabaciones de las llamadas, lo cual permitiría conocer posibles antecedentes de advertencias sobre la infraestructura.

El requerimiento se extiende a la recopilación completa de documentación técnica sobre la senda costera y, en particular, sobre la pasarela en cuestión. El Tribunal especificó que Costas y el Ayuntamiento de Santander deberán aportar expedientes administrativos, informes técnicos sobre el diseño, ejecución y mantenimiento, así como todos los documentos que informen sobre el estado de conservación de la estructura siniestrada. Esta documentación se considera esencial para evaluar la responsabilidad técnica y administrativa en los hechos.

Según consignó el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, las actuaciones judiciales también contemplan la protección de los derechos de las víctimas y sus familiares, ofreciéndoles la posibilidad de personarse en la causa como acusación particular. Dicha invitación se extiende tanto a los allegados de los fallecidos como a la única superviviente del accidente.

La resolución del Tribunal de Instancia de Santander, detalló el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, todavía no es definitiva. Las partes interesadas cuentan con un plazo de tres días para presentar un recurso de reforma ante el mismo órgano instructor si discrepan de las medidas y diligencias acordadas.

El avance de estas diligencias responde a la necesidad de esclarecer las circunstancias del colapso en la pasarela mientras se establece si existieron actuaciones, omisiones o negligencias previas que contribuyeron a la tragedia. La investigación judicial pone el foco en la gestión de las alertas recibidas y en la cadena de comunicaciones y decisiones administrativas previas al accidente.

Según la información proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la instrucción apunta a aclarar tanto la actuación del personal policial y de emergencias como la del personal técnico y administrativo responsable de la senda costera. El objetivo es delimitar eventuales responsabilidades penales y administrativas en función de las pruebas que se recojan durante la instrucción y a partir de las declaraciones de los citados.

El proceso judicial permanece abierto a nuevas diligencias conforme avancen las investigaciones y se analicen los informes y registros solicitados, en busca de determinar si el accidente pudo haberse evitado y si se cumplieron todos los protocolos establecidos para la gestión y mantenimiento de infraestructuras públicas como la pasarela de El Bocal.

Temas Relacionados

Investigación judicialPasarela El BocalPolicía LocalAyuntamiento de SantanderServicio de Emergencias 112Tribunal Superior de Justicia de CantabriaSantanderCantabriaAccidente mortalSenda costeraEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Victoria Vera: "El destape es una palabra horrenda y es franquista"

Infobae

Cuatro personas heridas en el accidente de Adamuz permanecen hospitalizadas

Infobae

España podría electrificar hasta el 78 % de sus ferris para 2035, según un estudio

Infobae

Diego García y Antía Chamosa, primeros campeones de España de medio maratón en Cieza

Infobae

Pellegrini rota con 7 cambios; Bordalás recupera a Djené y Abqar para su once

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso critica los “eslóganes vacíos

Ayuso critica los “eslóganes vacíos y con hipocresía” de la izquierda española, defiende la relación entre España y EEUU y anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio

La Fiscalía rechaza imputar a Mazón por la gestión de la DANA al no ver “indicios suficientemente sólidos” contra él

Europa se rearma ante las amenazas de guerra y depende de Estados Unidos para fortalecer su arsenal

La Guardia Civil se queja de los SUV españoles que les ha dado Marlaska: “Patinan incluso en terreno básico”

Las aguas del váter revelan que los madrileños consumen más cocaína que los barceloneses pero tres veces menos cannabis

ECONOMÍA

El bloqueo del estrecho de

El bloqueo del estrecho de Ormuz dispara los costes y retrasará las entregas de paquetes en España, según una experta: “Calculé tres semanas, como poco”

El trabajo después de los 60 se dispara: el 53% de la población entre 60 y 64 años sigue en activo, la cifra más alta desde 1970

El precio medio de la luz alcanza este martes 10 de marzo su nivel más alto en un año

La guerra de Irán golpea a la vivienda: la subida de las materias primas la encarecerá aún más y podría frenar su construcción

Los padres mayores de 65 años que donen su vivienda habitual a sus hijos no tendrán que pagar impuestos, confirma Hacienda

DEPORTES

La tenista húngara Panna Udvardy

La tenista húngara Panna Udvardy denuncia amenazas contra su familia si no perdía un partido: “Fue muy aterrador”

La pandemia se extiende en el Real Madrid justo antes del partido de Champions ante el Manchester City: Álvaro Carreras lesionado

Audrey Pascual, campeona paralímpica española: nació sin tibias y su abuelo le llama “number one”

Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring junto al piloto español Daniel Juncadella: estas son las claves de la competición

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival