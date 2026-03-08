Espana agencias

Bendodo critica la "lentitud" del Gobierno por arreglar el talud que impide la conexión AVE entre Málaga y Madrid

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha criticado este sábado "la falta de reacción y la lentitud" del Gobierno de España para arreglar el talud que mantiene a Málaga sin AVE directo con Madrid "desde hace más de un mes". "Una situación que sigue provocando pérdidas millonarias para la provincia", ha recalcado.

Así lo ha expuesto durante una visita a Álora (Málaga), donde el pasado 4 de febrero cayó un muro de contención de cinco metros que ha prolongado el corte de la Alta Velocidad entre Málaga y Madrid, iniciada por el accidente de Adamuz el 18 de enero.

El dirigente popular ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Óscar Puente que "agilice los trabajos que mantienen en vilo al sector turístico malagueño, que ya acusa pérdidas millonarias de cara a la Semana Santa". Asimismo, le ha reprochado que "no diera orden de intensificar las obras hasta tres semanas después de la caída del talud".

"El Gobierno de España, y el Ministerio de Óscar Puente en particular, no reaccionó a tiempo y no fue hasta tres semanas después cuando ordenó que se intensificaran los trabajos", ha explicado, al tiempo que ha lamentado que "el retraso en esta obra le está haciendo un daño brutal al sector turístico de Málaga, de la Costa del Sol y de Andalucía".

Bendodo ha señalado que el sector "habla ya de pérdidas que superan los 200 millones de euros porque esta obra no avanza al ritmo adecuado y el Gobierno no actuó hasta pasadas tres semanas", ha incidido.

En esta línea, ha reclamado al Ejecutivo central que acelere la fecha de apertura para "evitar que se pierda el tirón de Semana Santa y todas las reservas que están previstas en estas fechas".

Bendodo ha subrayado que esta situación "está perjudicando seriamente la reputación de Málaga y el conjunto de su economía provincial ya que son muchos los que usan el tren para ir o venir a trabajar".

Por ello, ha remarcado que "es imperativo" que este servicio "recupere la normalidad total lo antes posible y con plenas garantías para pasajeros y tripulaciones y que el Gobierno de España se tome en serio de una vez la movilidad y ponga en marcha un plan integran de inversiones en infraestructuras ferroviarias que garantice el mantenimiento y la modernización de la red, con especial atención a la seguridad, la reducción de incidencias y la mejora de la puntualidad como era habitual hace unos años".

