Temas del día de EFE España del martes 5 de mayo de 2026

JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - La Audiencia Nacional prosigue el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con el testimonio de varios policías que participaron en los registros tras la detención del comisario José Manuel Villarejo.

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DESEMPLEO ABRIL

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Madrid - El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados -el tercer aumento más pronunciado para este mes- hasta superar los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería en la Semana Santa, al tiempo que el paro quedó por debajo de los 2,4 millones, algo que no se veía desde junio de 2008.

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EMPLEO PÚBLICO

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba la oferta pública de empleo de 2026 para la Administración General del Estado (AGE), después de que para 2025 se aprobaran 36.588 plazas, 3.546 menos que las previstas en la oferta récord de 2024.

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CARLOS GARAIKOETXEA

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Vitoria - El fallecimiento del primer lehendakari tras la aprobación del Estatuto de Gernika, Carlos Garaikoetxea, sacude la política vasca y navarra, cuyos representantes rememoran la aportación de una figura clave en el desarrollo del autogobierno de Euskadi, a la espera de detallar los actos de despedida.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - Los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía vuelven a participar en actos en la campaña para las autonómicas del 17 de mayo después de enfrentarse en el primer debate televisado, en una jornada en la que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero apoyará a la socialista María Jesús Montero y el presidente de Vox, Santiago Abascal, a Manuel Gavira.

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Sevilla - La "fuerza" de Andalucía, los servicios públicos, el "sentido común", la "izquierda andaluza" o la apelación al sentimiento son las ideas que utilizan los partidos para pedir el voto en las elecciones del 17 de mayo.

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LEY INFANCIA

Madrid - El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia, que, entre otras medidas, hará obligatorio escuchar a los menores sin límite de edad en los procesos que les afecten y que impedirá que se fije custodia compartida si les puede afectar negativamente.

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MENORES INTERNET

Madrid - FAD Juventud presenta la investigación 'Código 505. Un estudio sobre las ciberviolencias entre la juventud española', que analiza cómo los jóvenes de 15 a 29 años perciben y afrontan estas situaciones.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Maribel, Rim, Soledad, Kashief... son algunos de los voluntarios que emplean su tiempo libre en ayudar a contrarreloj a otras personas a conseguir formalizar su solicitud para la regularización extraordinaria de migrantes, una red de solidaridad que sostiene a quienes más lo necesitan frente a los discursos de odio y detractores de la medida.

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BANDERAS AZULES

Madrid - El Gobierno presenta las Banderas Azules 2026 en una rueda de prensa en la que da a conocer el listado oficial de playas distinguidas este año con el objetivo de superar los 642 distintivos alcanzados por España en 2025 y evidenciar la excelencia de sus aguas, su accesibilidad y seguridad.

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MOVILIDAD SOSTENIBLE

Madrid - Las vías de acceso a las grandes ciudades españolas en hora punta continúan colapsándose de coches ocupados, en su mayoría, con una única persona, una imagen cotidiana que refleja un modelo de movilidad cada vez más ineficiente y contaminante que algunas iniciativas intentan revertir fomentando el coche compartido. Raúl Gómez

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MÚSICA DISCO (Entrevista)

Madrid - La banda vallisoletana Siloé charla con EFE sobre 'Terrorismo emocional', el disco que publica este viernes en su mejor momento de popularidad tras más de diez años de carrera y después de agotar en menos de 48 horas todas las entradas del que será su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid. Javier Herrero

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GASTRONOMÍA REGENERATIVA

San Sebastián - La gastronomía regenerativa, una tendencia que supone que la excelencia no comienza en la cocina sino en la tierra, en el viñedo y en la forma de cultivar los alimentos centra una jornada en el Basque Culinary Center de San Sebastián, que mostrará el trabajo desarrollado en su 'huerta-escuela', un aula abierta al cielo de iniciación e innovación.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta al vicesecretario de Cultura y Deporte y portavoz nacional del partido, Borja Sémper, en los desayunos de Nueva Economía Fórum. Hotel Four Seasons. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Madrid.- SENADO MESA.- Reunión de la Mesa del Senado. (Texto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside la reunión del Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:30h.- València.- VIVIENDA INVESTIGACIÓN.- La comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la adjudicación de las viviendas del Residencial Les Naus de Alicante debate las propuestas de los grupos parlamentarios sobre el plan de trabajo de la misma. Plaza de San Lorenzo, 4. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau atiende a los medios antes de declarar en la Audiencia Nacional, a las 11:30 horas, junto a otros activistas que participaron el pasado otoño en una flotilla que intentó llegar a Gaza y que fueron detenidos por Israel. c/ García Gutiérrez, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el acto '40 Aniversario de la adhesión de España a las Comunidades Europeas y la próxima ampliación de la Unión Europea'. Plaza del Marqués de Salamanca.

12:00h.- Madrid.- CONGRESO JUNTA.- Reunión de la Junta de Portavoces del Congreso. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- Una delegación de la red parlamentaria global 'United for Ukraine', compuesta por presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Asuntos Exteriores y de Asuntos Europeos de diversos parlamentos, se reúne con la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. A las 16:00 horas, visita a la Mesa y Portavoces del Congreso de los Diputados. (Texto)

12:00h.- Madrid.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- La Junta de Portavoces del Congreso aborda la solicitud de comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, por la situación de la Flotilla Global Sumud y la detención en Israel de un ciudadano hispanopalestino que formaba parte de la expedición. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Bilbao.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Declaraciones de tres participantes vascos en la Global Sumud Flotilla. Palacio de Justicia. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS NAZISMO.- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asiste al acto de homenaje a las víctimas españolas del nazismo. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

12:45h.- Madrid.- ARMAS QUÍMICAS.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Fernando Arias. Plaza del Marqués de Salamanca.

13:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos. Complejo de la Moncloa.

17:00h.- Madrid.- ESPAÑA EEUU.- La reina Sofía preside el acto de inauguración del congreso 'La monarquía española y la independencia de los Estados Unidos. 250 aniversario", como presidenta de su comité de honor. Universidad CEU San Pablo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. c/ Julián Romea, 23. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:30h.- Madrid.- ESPAÑA ANDORRA.- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reúne con el nuncio apostólico en España y el Principado de Andorra, monseñor Piero Pioppo. Complejo de la Moncloa.

ELECCIONES ANDALUCÍA

11:30h.- Granada.- El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, atiende a los medios. Centro de Menores de San Migue. c/ Patio de la Alberca, 46.

12:30h.- Almuñecar (Granada).- El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, interviene ante los medios. (Texto) (Foto) (Vídeo).

13:00h.- Puente Genil (Córdoba).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios. Plaza de España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Sevilla.- El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios antes de reunirse con rectores de universidades públicas andaluzas. Parlamento. (Texto)

18:30h.- Huelva.- Mitin del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero. Campus del Carmen. Edificio Jacobo del Barco. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

19:00h.- Granada.- El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, interviene en un acto público de campaña. Plaza de la Universidad. (Texto) (Foto)

20:00h.- Dos Hermanas (Sevilla).- El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, participan en un acto electoral. Plaza de la Mina. (Texto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO EXTRANJEROS.- El INE publica las cifras de entradas de turistas extranjeros y gasto asociado de marzo. (Texto) (Infografía)

09:30h.- Madrid.- EMPLEO PÚBLICO.- El Consejo de Ministros aprueba la oferta pública de empleo de 2026 para la Administración General del Estado (AGE). (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

10:00h.- Madrid.- DESEMPLEO ABRIL.- Los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentan los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de abril. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Madrid.- EMPLEO AUTÓNOMOS.- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, inaugura el VII Foro Emprendedores y Autónomos organizado por ATA que clausura, a las 16:30 horas, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. c/ Diego de León, 50. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Bilbao.- TUBOS REUNIDOS.- Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran frente a las oficinas de la empresa y ofrecen una rueda de prensa. Después se manifestarán por la capital vizcaína. c/ Máximo Agirre, 18. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- IRÁN GUERRA.- La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne con operadores de los sectores gasista y petrolero y al terminar atiende a los medios. Ministerio. Plaza de San Juan de la Cruz, 10. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- ADVANCED FACTORIES.- El salón Advanced Factories inaugura su décima edición, que reúne a empresas internacionales de los campos de la automatización, la robótica y la industria 4.0. Fira de Barcelona. (Texto)

16:00h.- Madrid.- SENADO ECONOMÍA.- La Comisión de Economía y la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado debaten diversas mociones sobre temas como los fondos de pensiones de empleo o el impulso a la internacionalización de las pymes.

16:30h.- Madrid.- NOSTRUM GROUP.- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se reúne con representantes de la empresa Nostrum Group. Ministerio.

17:00h.- Sevilla.- GOBIERNO VIVIENDA.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reúne con el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos. Diputación.

18:00h.- Madrid.- TURISMO PROMOCIÓN.- Presentación de la campaña de comunicación ‘El Turismo tiene nombre propio’, impulsada por las empresas españolas con financiación del Ministerio de Industria y Turismo, que busca reivindicar el valor humano del turismo en España. Participan el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. c/ Diego de León, 50. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Murcia.- JUICIO VALLEY.- La Audiencia de Murcia inicia el juicio del caso Valley de presunta corrupción contra once acusados, entre ellos el exalcalde de Villanueva del Río Segura José Luis López Ayala (PP) y el exconcejal de Archena Brígido Palazón (Unión Independiente del Pueblo). (Texto)

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- Comienzan las declaraciones de varias personas en su doble condición de testigo perito en el juicio que se celebra contra 23 personas acusadas de retirar féretros a los difuntos justo antes de su cremación, para llevarlos de nuevo al tanatorio y ponerlos otra vez a la venta en una funeraria de Valladolid. Audiencia de Valladolid. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, con el testimonio de varios agentes llamados por las defensas. c/ Mar Cantábrico. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:00h.- Barcelona.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Varios testigos de la represión franquista explican las sensaciones que tuvieron cuando el pasado mes de diciembre, en el marco de una investigación de la Fiscalía, entraron en la comisaría de Via Laietana. Via Laitena, 43. (Texto) (Foto)

10:00h.- A Coruña.- SEGURIDAD VIAL.- El director general de Tráfico, Pere Navarro, participa en una jornada sobre 'Peatones y seguridad vial'. Domus. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- POLICÍA NACIONAL.- La Policía Nacional realiza la XIV exhibición de sus unidades. Plaza de toros de Las Ventas. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La Audiencia de Madrid inicia el juicio con jurado a un hombre para el que la Fiscalía pide 28 años de cárcel por asesinar a su pareja, arrastrándola con su coche. (Texto)

11:00h.- Madrid.- VIOLENCIA DIGITAL.- La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, preside la presentación de la nueva campaña de sensibilización de la Policía Nacional y Fundación Legálitas dirigida a concienciar a los más jóvenes sobre la violencia digital. IES San Isidro. c/ Toledo, 39. (Texto)

11:30h.- Madrid.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- El juez de la Audiencia Nacional que investiga a una presunta red de narcotráfico en la que estaría vinculado el exjefe de la UDEF en Madrid interroga a Bijan B. y Alina B., a quienes se relaciona con la estructura internacional de blanqueo de capitales del considerado líder de la red. c/ García Gutiérrez, s/n. (Texto) (Foto)

13:30h.- Barcelona.- ESPAÑA UCRANIA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, saluda a un grupo de jóvenes ucranianos desplazados a España como parte del programa de ayuda humanitaria a Ucrania. Palacio de Capitanía General.

16:00h.- Madrid.- SENADO MOCIÓN.- Debate de una moción a favor de la vigilancia del terrorismo y las estafas financieras en la Comisión de Economía, Comercio y Empresa del Senado.

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Debate de una moción para favorecer la empleabilidad de las personas migrantes en la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado.

19:00h.- Barcelona.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, participa en la sesión 'En un mundo de incertidumbre en defensa de la paz' de los Foros de Vanguardia. Auditorio MGS. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Madrid.- RESERVA AGUA.- El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico actualiza los datos correspondientes a la reserva hídrica en los embalses españoles, que en los últimos meses se ha mantenido en niveles de récord histórico. (Texto) (Infografía)

Murcia.- TAJO SEGURA.- El Tribunal Supremo tiene previsto resolver el recurso del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) contra las nuevas reglas de explotación del trasvase, lo que puede activar el cambio normativo.

09:00h.- Madrid.- FORO SALUD.- Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, y María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y del Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), intervienen en el lIII Foro Salud. elEconomista. c/ Condesa de Venadito, 1.

09:30h.- Madrid.- LEY INFANCIA.- El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la ampliación de la ley de protección a los menores frente a la violencia. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

09:30h.- Pamplona.- SALUD LABORAL.- Presentación de la 'Guía para gestionar el malestar emocional' elaborada por Mutua Navarra con claves para gestionar problemas como la ansiedad o la depresión. Facultad de Ciencias de la Salud.

10:00h.- Madrid - BANDERAS AZULES.- Presentación de las Banderas Azules 2026 para dar a conocer el listado oficial de playas distinguidas este año, con el objetivo de superar los 642 distintivos alcanzados por España el pasado año. Secretaría de Estado de Turismo. c/ Poeta Joan Margall, 41. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Infografía)

10:00h.- Madrid.- SANIDAD MEDICAMENTOS.- Roche presenta la primera combinación de un anticuerpo biespecífico para el linfoma más frecuente en adultos que han recaído o no responden a la terapia inicial, el linfoma B difuso de células grandes (LBDCG). c/ Alfonso XII, 30.

10:30h.- Madrid.- MENORES INTERNET.- FAD Juventud presenta la investigación 'Código 505. Un estudio sobre las ciberviolencias entre la juventud española'. c/ Fuencarral, 3. (Texto)

10:30h.- Zaragoza.- CIENCIA CAJAL.- La Universidad de Zaragoza celebra el acto institucional por el 'Día de Cajal'. Paraninfo. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- SISTEMA DEPENDENCIA.- Movilización de la Federación de Pensionistas de CCOO contra el retroceso en la financiación del sistema de dependencia. Puerta del Sol.

11:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COMUNICACIÓN HUMANIDADES.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades inicia las deliberaciones del galardón, que se fallará este miércoles. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Madrid.- GOBIERNO IGUALDAD.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reúne con representantes de la Confederación Empresarial de Hostelería de España; a las 13:30 horas con la directora insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Patricia León; y a las 17:00 con representantes de asociaciones feministas para abordar conclusiones de la CSW 70. Ministerio.

13:15h.- Barcelona.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, y la titular de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, se reúnen para hacer balance de la regularización extraordinaria. c/ Mallorca, 278. (Texto)

16:00h.- Madrid.- IGUALDAD DERECHOS.- La Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado debate una moción sobre el refuerzo de los derechos vinculados al cuidado y crianza de hijos, en el camino para alcanzar una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

16:00h.- Madrid.- ACOSO ESCOLAR.- Jornada sobre el acoso escolar organizada por el Grupo Popular en el Senado que será clausurada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Senado. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

16:00h.- Madrid.- DISCAPACIDAD CERMI.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reúne con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo. c/ Recoletos, 1.

16:30h.- San Javier (Murcia).- ESPACIO ASTRONAUTAS.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, participa en una formación específica en microgravedad impartida por los astronautas españoles de la ESA, Pablo Álvarez y Sara García, en el marco del Programa 'Astronauta por un día'. Base aérea. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- INFORME PEDERASTIA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, interviene en el acto de presentación del dossier especial de La Marea 'Pederastas: dejemos de mirar para otro lado'. Teatro del Barrio.

CULTURA Y TENDENCIAS

08:45h.- San Sebastián.- GASTRONOMÍA REGENERATIVA.- El Basque Culinary Center organiza una jornada sobre gastronomía regenerativa. (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- PERE GIMFERRER.- Estreno del documental 'Pere Gimferrer. Retrat d'un artista adolescent', creado por Lídia Penelo y con dirección y producción de Poldo Pomés. CaixaForum. (Texto) (Foto)

10:30h. (09:30h.local).- Jandía (Fuerteventura).- CINE RODAJE.- El director Cristian Beteta, ganador del Goya al mejor cortometraje de 2026, expone en rueda de prensa algunas de las claves de su ópera prima, 'Mi zona'. Gasolinera Shell El Mirador (barranco de Los Canarios).

11:00h.- Segovia.- ACUEDUCTO SEGOVIA.- El secretario de Estado de Cultura, Jordi Martí; el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, y el alcalde de Segovia, José Mazarías, firman un protocolo para la protección del Acueducto. Ayuntamiento. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- CHEMA MADOZ.- La Galería Elvira González presenta en el marco del Festival PHotoESPAÑA la quinta exposición individual del fotógrafo Chema Madoz. El artista realizará una visita guiada por la muestra. c/ Hermanos Álvarez Quintero, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Pamplona.- FLAMENCO ON FIRE.- Presentación de la 'XII+I edición Flamenco on Fire 2026'. Baluarte. (Texto)

11:00h.- Zaragoza.- FESTIVAL ARAGÓN NEGRO.- La concejala de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández; el director general de Cultura de Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, y el del Festival Aragón Negro, el escritor y periodista Juan Bolea, presentan la Edición XIII del Festival Aragón Negro. Teatro Principal.

12:30h.- Vigo (Pontevedra).- EXPOSICIÓN ROSALIA.- La Fundación Rosalía de Castro inaugura la exposición 'Rosalía Ilustrada', en la que 35 artistas interpretan a la escritora. c/ Eduardo Chao, 17. (Foto)

18:30h.- Sevilla.- GENERACIÓN 27.- Presentación del cartel del Ateneo de Sevilla con motivo de la conmemoración del I Centenario de la Generación del 27. c/ Orfila, 7.

19:00h.- San Sebastián.- CULTURA CINE.- Los cineastas y escritores Manuel Gutiérrez Aragón y Luis López Carrasco protagonizan la última sesión del ciclo ‘Diálogos de Cineastas’. Convento de Santa Teresa.

19:30h.- Madrid.- LITERATURA PREMIO.- Acto de entrega del XXIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil que ha recaído en la novela 'Kö. La historia más grande jamás contada', escrita por Care Santos y Adrián Olmedo. Interviene la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. La Casa Encendida. (Texto)

EFE

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