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El mercado laboral suma 223.685 afiliados en abril y rompe la barrera de los 22,1 millones

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Madrid, 5 may (EFE).- El mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que sumó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se trata del tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros y lleva al empleo a un nuevo récord.

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En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008. EFE

(Foto) (Vídeo) (Infografía)

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