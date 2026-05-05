El IBEX 35 abre con una mínima caída del 0,04 % pendiente de resultados y Ormuz

Madrid, 5 may (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha abierto este martes casi plano, con una mínima caída del 0,04 %, en medio de las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, y en una jornada en la que el mercado seguirá pendiente de los resultados empresariales.

En la apertura, el IBEX 35 cotiza en 17.349,5 puntos tras bajar ese 0,04 %, aunque en el año acumula unas ganancias del 0,24 %.

PUBLICIDAD

En los primeros compases de cotización, Sabadell, que ha presentado resultados hoy, lidera las pérdidas del selectivo al bajar el 1,69 %, mientras que Cellnex es el valor que más sube, el 1,15 %. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD