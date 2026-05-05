La llegada de turistas a España creció un 2,5 % hasta marzo y el gasto, un 6,3 %

Madrid, 5 may (EFE).- La llegada a España de turistas internacionales aumentó un 2,5 % entre enero y marzo en comparación interanual y superó los 17,5 millones, en tanto que su gasto creció un 6,3 % y se situó en 25.017 millones de euros, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solo en el mes de marzo, España recibió 6,8 millones de visitantes, un 3,3 % más que un año antes, que gastaron 9.606 millones de euros, un 5,4 % más, unas cifras que mantienen la tendencia al alza que se observa desde principios de año.

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Reino Unido fue el principal país de procedencia de los viajeros que llegaron en marzo, con casi 1,3 millones de turistas y un aumento del 2,1 % respecto al mismo mes de 2025, seguido de Alemania, desde donde llegaron 924.088 (un 2,9 % más) y de Francia, con 798.671 (un 4,4 % más). EFE

(Infografía)

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