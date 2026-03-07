Espana agencias

Sánchez se solidariza con Arabia Saudí ante los ataques de Irán

Madrid, 7 mar (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha solidarizado este sábado por la noche con Arabia Saudí ante los "injustificables" ataques que ha recibido por parte de Irán, y ha insistido en la necesidad de una desescalada del conflicto.

Sánchez ha expresado su apoyo a Arabia Saudí en una conversación mantenida con el príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman, según ha informado en un mensaje publicado en la red social X.

"Acabo de hablar con el Príncipe heredero de Arabia Saudí Mohammed bin Salman para expresarle la solidaridad de España por los injustificables ataques sufridos", ha comentado el presidente del Gobierno.

Tras explicar que sigue "muy de cerca" la situación de Oriente Medio, Sánchez ha considerado "imprescindible avanzar hacia la desescalada del conflicto y retomar el diálogo y la diplomacia".

Las autoridades de Arabia Saudí afirmaron este sábado que lograron derribar al menos dos misiles balísticos que se dirigían contra la base aérea Príncipe Sultán e interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero Shaybah, además de reportar un "incidente" sin heridos por la caída de fragmentos. EFE

EFE

