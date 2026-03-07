Espana agencias

Morant, "orgullosa" tras la expulsión del alcalde de Almussafes del PSOE: "Estamos en el lado correcto de la historia"

La líder socialista destaca que la salida de Toni González responde a la defensa inquebrantable de los principios de igualdad en su formación, assegurando que las actuaciones se toman para proteger a quienes denuncian acoso y rechazar cualquier conducta inapropiada

La postura del Partido Socialista en torno a la expulsión de Toni González refleja una aplicación estricta de los principios de igualdad que la formación ha sostenido a lo largo de su historia. Según publicó Europa Press, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, indicó que la medida adoptada contra el alcalde de Almussafes surge no solo por las denuncias formales de dos empleadas municipales, quienes señalaron acoso sexual y laboral, sino también por las intervenciones posteriores de González, que, según fuentes socialistas citadas por el medio, comportaron una “revictimización” hacia las denunciantes.

De acuerdo con lo informado por Europa Press, la decisión de expulsar al edil fue tomada tras una investigación interna, avalada por la Secretaría de Organización del partido, considerando tanto las denuncias originales como la reacción pública y declaraciones del propio González en las semanas previas. Diana Morant explicó que la historia de 146 años del Partido Socialista está marcada por valores que exigen igualdad real entre hombres y mujeres, y señaló que “militar en un partido te da derechos, pero también obligaciones, y una de esas obligaciones es cumplir y honrar los valores del partido”.

La dirigente resaltó que el PSOE ha impulsado políticas vinculadas a la igualdad de género, como la subida del salario mínimo interprofesional, que ha beneficiado mayoritariamente a mujeres, y la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. Morant agregó que en España ya se ha alcanzado la igualdad salarial por el mismo trabajo entre hombres y mujeres, aunque reconoció que aún quedan desafíos por resolver en materia de igualdad.

Morant insistió en que cualquier militante está obligado a respetar los estatutos y principios fundacionales del PSOE. Si una persona, en especial en situaciones relacionadas con el acoso a mujeres, no actúa conforme a esos principios, el partido tiene la potestad para suspender o expulsar la militancia. La secretaria general expresó su respaldo a la acción tomada: “Todo mi orgullo a un partido que sigue defendiendo los valores fundacionales y que siempre está en el lado correcto de la historia”, expresó Morant, según consignó Europa Press.

Consultada sobre la carta de adhesión en apoyo a Toni González, firmada por algunos militantes socialistas críticos con la dirección del PSPV, Morant instó a los firmantes a revisar los estatutos y el significado de formar parte del partido. Aseguró que, si ha sido necesaria la llegada de una secretaria general mujer al frente del PSPV para que se interiorice que no tienen cabida los acosadores ni las viejas prácticas políticas, ella asume esa responsabilidad sin dudar.

La secretaria general se refirió a casos comparativos en otras formaciones, mencionando al Partido Popular y el caso de un alcalde en Jérica, Castellón, que permanece en su cargo mientras enfrenta una investigación por presunto acoso sexual a menores. Morant subrayó que, a diferencia del PP, el PSOE no ampara ni protege a personas investigadas por este tipo de conductas: “En el Partido Socialista estamos del lado de las víctimas y no de los acosadores”, remarcó la dirigente, citada por Europa Press.

Sobre la posibilidad de que Toni González funde un nuevo partido, Morant descartó abordar la cuestión desde dimensiones electorales y centró el eje del debate en la defensa de las víctimas y los valores del partido. Recalcó que “no cuento votos”; para el PSOE, se trata de posicionarse del lado de quienes denuncian y proteger la integridad de quienes sufren situaciones de acoso.

Europa Press detalló también que Morant identificó la existencia de víctimas colaterales en casos como este y afirmó que ha quedado demostrado que el comportamiento de González no se adecuaba al ideario socialista. Para la secretaria general, la expulsión transcurre en consonancia con el recorrido histórico del PSOE, una formación que, según señaló, ha tratado de liderar durante más de un siglo políticas de igualdad tanto en España como en Europa.

La adopción de esta medida disciplinaria ocurre en un contexto donde la lucha contra el acoso y en favor de la dignidad laboral y la igualdad de género continúa constituyendo una prioridad para amplios sectores sociales y políticos en el país. Según información de Europa Press, la dirección socialista destaca que estas actuaciones buscan asegurar la protección de quienes dan el paso y denuncian situaciones de acoso, además de erradicar comportamientos considerados incompatibles con la militancia en el partido.

