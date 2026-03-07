Espana agencias

Mañueco anuncia que duplicará ayudas a la manutención y desplazamientos por causas médicas

Valladolid, 7 mar (EFE).- El candidato a la reelección por el PP a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que duplicará las ayudas a la manutención y desplazamientos por causas médicas durante un mitin en Soria, donde ha tachado al candidato del PSOE, Carlos Martínez, de "sanchista de segunda mano".

Mañueco, en el ecuador de la campaña electoral a los comicios del próximo 15 de marzo, ha enumerado una serie de medidas que ha adoptado, entre las que ha citado extender los helicópteros medicalizados a todas las provincias, y el compromiso de que el Hospital Virgen del Mirón no se cerrará y mantendrá un uso sanitario y sociosanitario.

"Algunos no se lo creerán, pero vamos a cumplir como hemos hecho siempre", ha recalcado.

Mañueco ha sostenido que su partido está para trabajar y ha invitado a quienes no quieran formar parte del futuro de esta tierra a decirlo "alto y claro".

Ante militantes y simpatizantes, ha señalado que pueden tener la certeza de que el PP no pactará con el sanchismo de Castilla y León, que a su juicio ha demostrado que esta tierra no le importa y que las necesidades de la Comunidad no están en su agenda.

"Tened claro que yo voy a defender esta tierra por encima del interés de Sánchez y de sus socios. Yo no pactaré un gobierno con este sanchismo porque no es de fiar, el socialismo de Castilla y León no es de fiar", ha expuesto.

Ha manifestado que, en febrero del año pasado, Martínez dijo que era un sanchista converso y hace unos días que no era sanchista y ha señalado que hoy que el candidato socialista está al lado del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, - en un mitin en Soria -, no sabe qué es lo que dirá.

"Solo hay algo peor que un sanchista, que es ser un sanchista de segunda mano como es Martínez", ha criticado.

Ha avalado sus más de mil propuestas en el programa electoral con la gestión realizada hasta ahora, ha apostado por gobernar para todos, ha expresado que la política no es un espectáculo y la ha descrito como el instrumento más poderoso que tienen las personas para escribir su propio futuro.

Mañueco ha advertido de que cada voto que no sea para el Partido Popular será un voto para la izquierda, ha considerado que no hay votos inocentes ni abstenciones cómodas y que cada papeleta cuenta, a la vez que ha avisado a su partido de que no hay que confiarse y hay que continuar trabajando durante la compaña electoral.

En el ecuador de la campaña, las certezas se están asentando y las dudas se están despejando, pero nada está hecho, las urnas no han hablado todavía, ha avisado. EFE

