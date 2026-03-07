Espana agencias

Ezker Anitza-IU rechaza que el 'no a la guerra' sea un eslogan y cree que responde "al sentir mayoritario" en Euskadi

La dirigente de Ezker Anitza-IU defiende que el rechazo a los conflictos armados refleja la opinión predominante en la comunidad vasca, cuestiona a PNV y reclama abrir nuevamente la discusión sobre la pertenencia de España a la OTAN

Arantza González García, coordinadora de Ezker Anitza-IU, cuestionó abiertamente si el Partido Nacionalista Vasco (PNV) prefiere una actitud de alineamiento total con Estados Unidos ante los recientes ataques estadounidenses en Irán, en paralelo a naciones europeas como Alemania. La líder vasca centró su postura en defender que la negativa a participar en acciones militares promovidas por Washington refleja la opinión dominante no solo en toda España, sino también en el País Vasco. Con ello, González planteó la importancia de que España reabra la discusión pública sobre su continuidad en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según informó el comunicado divulgado por su formación política y reproducido por distintos medios.

Según publicó el medio, González salió al paso de los cuestionamientos realizados por Aitor Esteban, presidente del EBB del PNV, quien había calificado de “en cierto modo irresponsable” que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, formulara su declaración institucional tras el ataque de Estados Unidos a Irán bajo el lema “no a la guerra”. Esteban también manifestó que el Ejecutivo central tomó decisiones en política exterior sin considerar a fondo las posibles consecuencias, reportó el mismo medio.

De acuerdo con los detalles difundidos por la nota de Ezker Anitza-IU y recogidos por la prensa, González subrayó que el rechazo expreso a la participación de España en la ofensiva estadounidense y a la utilización de las bases militares españolas por parte del ejército de EE.UU. no se limita a un mensaje superficial. Según sus afirmaciones, la línea del Gobierno de coalición en Madrid implica una política activa de oposición a la guerra iniciada por Estados Unidos en el conflicto con Irán, decisión que, argumentó, responde al sentir mayoritario de la sociedad, tanto en el ámbito estatal como en Euskadi.

La dirigente de Ezker Anitza-IU defendió que “el no a la guerra no es un eslogan porque la política del Gobierno España está siendo la de rechazo a la guerra iniciada por Estados Unidos así como la negativa a la utilización de las bases españolas para las acciones militares americanas, lo que además responde al sentir mayoritario de la sociedad también en Euskadi”. Esta cita directa fue recogida por la nota del partido y reportada por los medios.

En su pronunciamiento, la coordinadora de Ezker Anitza-IU respondió directamente a las críticas del líder del PNV, sugiriendo que la postura alternativa supondría una sumisión ante las decisiones del gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump. González instó, en ese sentido, a abrir de nuevo el debate sobre la permanencia de España en la OTAN, destacando que la coyuntura actual ofrece un punto de partida significativo para revisar la política exterior española y el marco internacional en el que se inscribe.

La polémica expone divergencias entre formaciones políticas vascas en torno a la política exterior y la relación de España con sus aliados estratégicos. La postura de Ezker Anitza-IU, de acuerdo con la información proporcionada a los medios, subraya una distancia respecto a las posiciones mantenidas por el Gobierno central en otras ocasiones y a la línea defendida por el PNV. La formación subrayó la necesidad de escuchar la voluntad social sobre cuestiones de paz y seguridad internacional, así como de mantener una posición independiente ante los conflictos armados que involucran alianzas internacionales.

El debate sobre el papel de España en la OTAN y su grado de implicación en las operaciones exteriores vuelve al centro de la escena política con renovado impulso, tras las declaraciones de González que, tal como reportó el medio, insistió en que reabrir la discusión contribuiría a clarificar el rumbo de la política exterior española y su alineamiento o autonomía en el contexto internacional.

