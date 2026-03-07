Domingo 8 de marzo de 2026

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. La vigésima séptima jornada de LaLiga EA Sports continúa este domingo con los partidos Villarreal-Elche, Getafe-Betis, Sevilla-Rayo Vallecano y Valencia-Alavés.

. Además, previa del partido del lunes: Espanyol-Oviedo.

(Texto) (Foto)

.

BALONCESTO LIGA ENDESA

Redacción Deportes. El Real Madrid, líder destacado, visita este domingo al Dreamland Gran Canaria, decimocuarto, en la vigésima primera jornada de la Liga Endesa, en la que el Valencia Basket, segundo en la tabla, recibe al UCAM Murcia, tercero, el Kosner Baskonia, campeón de Copa, es anfitrión del Hiopos Lleida, el Barça, cuarto, juega en la cancha del Río Breogán, y el Asisa Joventut es anfitrión del Covirán Granada.

(Texto) (Foto)

.

AUTOMOVILISMO G.P. AUSTRALIA F1

Redacción Deportes. El británico George Russell (Mercedes) parte este domingo (05.00 CET/04.00 GMT) desde la primera plaza de la formación de salida del Gran Premio de Australia, primera prueba del Mundial de Fírmula 1 y que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne.

(Texto) (Foto)

.

CICLISMO PARÍS-NIZA

Redacción Deportes. Se anima la temporada del World Tour de ciclismo con el comienzo de la 84ª edición de la París-Niza, la "Carrera del Sol", que se disputa entre este domingo y el siguiente con nombres destacados del pelotón, como los del danés Jonas Vingegaard, que debuta en la temporada, y los españoles Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.

(Texto)

.

PARALÍMPICOS MILÁN-CORTINA 2026

Milán (Italia). Continúan los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026 con reparto de medallas en pruebas de biatlón y snowboard.

. Participación española: Higinio Rivero en biatlón individual 12,5 km y Emilio Redondo en snowboard cross.

(Texto) (Foto)

.

GIMNASIA DÍA MUJER

Madrid. Desde lo que ella denomina una Federación "de mujeres", Diana Plaza, exgimnasta olímpica y doctora en Relaciones Internacionales, reclama más acompañamiento a las deportistas en la pubertad para evitar el abandono temprano, así como superar la "tarea pendiente" de gestionar la retirada en deportes no profesionalizados. Por Alba Calzado.

(Texto)

------------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula Uno 2026 y que se disputa en el circuito Albert Park de Melbourne (05.00).

.

BALONCESTO

- Liga Endesa. 21ª jornada (FOTO): Basquet Girona-Unicaja (12.00), Río Breogán-Barça (12.15), Asisa Joventut-Covirán Granada (12.30), Valencia Basket-UCAM Murcia (17.00), Kosner Baskonia-Hiopos Lleida (18.00) y Dreamland Gran Canaria-Real Madrid (19.00).

- NBA: Cleveland Cavaliers-Boston Celtics (18.00), Los Angeles Lakers-New York Knicks (20.30), Miami Heat-Detroit Pistons y Toronto Raptors-Dallas Mavericks (23.00), New Orleans Pelicans-Washington Wizards (00.00), Milwaukee Bucks-Orlando Magic y San Antonio Spurs-Houston Rockets (01.00), Portland Trail Blazers-Indiana Pacers y Sacramento Kings-Chicago Bulls (02.00) y Phoenix Suns-Charlotte Hornets (03.00).

.

BALONMANO

- Liga Asobal. 20ª jornada: Barça-Fraikin Granollers (12.15) y Bathco Torrelavega-Tubos Aranda Villa de Aranda (18.30).

.

CICLISMO

- París-Niza (hasta 15).

- Tercera y última etapa de la Vuelta a Extremadura Femenina.

.

ESQUÍ ALPINO

- Copa del Mundo. Eslalon masculino en Kranjska Gora (Eslovenia) (09.30 y 12.30).

- Copa del Mundo. Supergigante femenino en Val di Fassa (Italia) (10.45).

.

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 27ª jornada (FOTO): Villarreal-Elche (14.00), Getafe-Betis (16.15), Sevilla-Rayo (18.30) y Valencia-Alavés (21.00).

. Previa del Espanyol-Oviedo.

- Liga de Campeones. Presentación de los octavos de final.

- LaLiga Hypermotion. 29ª jornada. Las Palmas-Ceuta (14.00), Andorra-Sporting (16.15), Racing Santander-Córdoba (18.30), Leganés-Eibar (18.30) y Deportivo-Granada (21.30).

. Previa del Almería-Cultural Leonesa.

- Copa Inglaterra (1/8 final): Fulham-Southampton (13:00), Port Vale-Sunderland (14:30) y Leeds-Norwich (17:30).

- Liga francesa (jornada 25): Lens-Metz (15:00) y Lyon-París (20:45).

- Liga italiana (jornada 28): Génova-Roma (18:00) y Milan-Inter (20.45).

- Crónica general de Europa (Inglaterra, Italia, Alemania y Francia).

.

FÚTBOL SALA

- Primera División. 21ª jornada: Córdoba-ElPozo Murcia (13.00).

.

GIMNASIA

- Entrevista con Diana Plaza, exgimnasta olímpica y doctora en Relaciones Internacionales, con motivo del día de la mujer. Por Alba Calzado.

.

GOLF

- LIV Golf. Termina el torneo de Hong Kong, en el club Fanling.

- DP World Tour. Acaba el Abierto de Johannesburgo (Sudáfrica), en el club Houghton.

- PGA Tour. Última ronda del Arnold Palmer Invitational, en el Arnold Palmer's Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida (EEUU).

- PGA Tour. Termina el Abierto de Puerto Rico, en el Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

.

JUDO

- Termina el Grand Prix de Linz (Austria).

.

PÁDEL

- Termina el torneo Premier Pádel P2 de Gijón.

.

PARALÍMPICOS

- Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 (hasta 15). Medallas en biatlón y snowboard. Participación española: Higinio Rivero, biatlón, individual 12,5 km; Emilio Redondo, snowboard cross, final.

.

RUGBY

- Campeonato de Europa. Semifinales: Georgia-Rumanía, en Tiflis (12.00); y Portugal-España, en Lisboa (16.00).

.

SNOWBOARD

- Copa del Mundo de snowboard cross. Prueba en Erzurum (Turquía).

.

TENIS

- Torneo Masters 1.000 y WTA 1.000 de Indian Wells, California (EEUU) (hasta 15). (FOTO)

.

WATERPOLO

- Final de la Copa de la Reina, en Sabadell: Sabadell-Sant Andreu (13.30).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com