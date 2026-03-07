23-18. Italia derriba su penúltimo muro e Inglaterra cuestiona a Borthwick

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- La selección italiana de rugby batió este sábado por primera vez en su historia al 'XV de la Rosa', único rival del panorama internacional al que nunca había ganado junto a Nueva Zelanda, y deja muy tocado a Steven Borthwick, el seleccionador inglés, que cosecha su tercera derrota consecutiva.

Después de 32 triunfos ingleses en otros tantos partidos desde su primer enfrentamiento, la Italia del entrenador argentino Gonzalo Quesada mostró sus progresos con una victoria justa e incontestable que debe al talento de su primer centro, Tommaso Menoncello, autor de un ensayo en el primer tiempo y asistente en la marca decisiva.

Un puntapié de castigo de Paolo Garbisi inauguró el marcador cuando se había superado el ecuador de la primera mitad en medio del tedio, ya que ambos equipos desperdiciaban sus posesiones con patadas llovidas sobre la retaguardia del adversario, con la esperanza de sacar rédito de los errores de recepción.

La primera vez que la tercera línea inglesa se decidió a acarrear el oval, Ben Earl penetró en la defensa 'azzurra' y el balón, rápidamente reciclado, viajó hasta Tom Freeman, que anotó en el costado derecho tras recoger un pase largo de Alex Coles.

Los locales replicaron con una marca de Tommaso Menoncello, servido en el intervalo por Alessandro Garbisi en su magnífica carrera hacia el portador, pero no pudieron irse ganando al descanso, ya que una patada cruzada de Fin Smith hacia Roebuck propició en la prolongación el segundo ensayo isleño (10-12).

Inglaterra aprovechó su dominio en melé en el arranque del segundo periodo para sumar mediante el pie de Fin Smith pero ésos seis puntos fueron los últimos anotados en Roma por su equipo, cuya indisciplina le puso en bandeja la reacción a una Italia desenfrenada en el tramo decisivo.

Sam Underhill y Maro Itoje, con dos faltas burdas impropias de delanteros de su experiencia, dejaron a Inglaterra en inferioridad numérica y regalaron sendos golpes de castigo en posición favorable a Paolo Garbisi, que no tembló para volver a apretar el tanteo (16-18).

En los minutos finales, después de que la delantera inglesa defendiese heroicamente una 'touche' a 5 metros, Monty Ioane conquistó un balón aéreo, Menoncello cortó a la defensa inglesa por el pasillo exterior izquierdo y fijó al zaguero Elliot Daly para servirle a Leonardo Marin el ensayo de la victoria.

Todavía quedaba tiempo, sin embargo, para un postrero ataque de los ingleses, de nuevo con 15 jugadores sobre el césped, que habrían ganado de haber sumado los 7 puntos de un ensayo convertido, pero el capitán italiano, Michele Lamaro, placó a Van Poortvliet y pescó el balón en el que reposaban las esperanzas visitantes.

Ficha técnica

23 - Italia: Fischetti, Nicotera, Ferrari; Niccolò Cannone, Zambonin; Lamaro, Zuliani, Lorenzo Cannone; Alessandro Garbisi, Paolo Garbisi; Ioane, Menoncello, Brex, Lynagh; y Pani. También jugaron Di Bartolomeo, Spagnolo, Hasa, Ruzza, Favretto, Fusco, Marin y Allan.

18 - Inglaterra: Genge, Goerge, Heyes; Itoje, Coles; Pepper, Curry, Earl; Spencer, Fin Smith; Murley, Atkinson, Freeman, Roebuck; y Daly. También jugaron Cowan-Dickie, Rodd, Davison, Chessum, Underhill, Pollock, Van Poortvliet y Marcus Smith.

Tanteo: Min. 21, golpe de castigo de Paolo Garbisi (3-0). Min. 26, ensayo de Freeman (3-5). Min. 34, ensayo de Menoncello transformado por Paolo Garbisi (10-5). Min. 40, ensayo de Roebuck transformado por Fin Smith (10-12). Min. 45, golpe de castigo de Fin Smith (10-15). Min. 54, golpe de castigo de Fin Smith (10-18). Min. 57, golpe de castigo de Paolo Garbisi (13-18). Min. 61, golpe de castigo de Paolo Garbisi (16-18). Min. 72, ensayo de Marin transformado por Paolo Garbisi (23-18).

Árbitro: Luc Ramos (Francia). Excluyó temporalmente al local Nicotera (min. 53) y a los visitantes Underhill (min. 57) e Itoje (min. 65).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada del Torneo de las Seis Naciones celebrado en el Olímpico de Roma ante unos 65.000 espectadores. Casi lleno. EFE

lhg/sab