Maíllo propone soluciones y un futuro para CyL de la mano de 'En Común' frente a un gobierno del PP "fracasado"

Antonio Maíllo destaca la alternativa que impulsa la coalición IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo en Castilla y León, defendiendo que es la única vía para dejar atrás modelos que, según él, han llevado al abandono y pérdida de población

Durante el acto público celebrado en el Palacio del Conde Luna de León, miembros de la coalición En Común (IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo), entre ellos Juan Gascón, Laura Fernández, Diego Fernández, Marina Sastre, Sergio Carro y Viviane Ogou, respaldaron la presentación de propuestas que buscan transformar la gestión autónoma en Castilla y León y abordar problemas persistentes en la comunidad. Según detalló Europa Press, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, resaltó ante los asistentes que existe un futuro alternativo para la región con el proyecto que representa la coalición, posicionándolo frente al modelo que atribuyó al Partido Popular.

De acuerdo a lo publicado por Europa Press, Maíllo criticó la trayectoria de casi cuatro décadas del PP al frente de la Junta de Castilla y León, encabezada actualmente por Alfonso Fernández Mañueco, señalando la continuidad de situaciones que, según expresó, han derivado en abandono rural y pérdida de población. El dirigente sostuvo que la gestión de los incendios forestales del pasado verano, que afectaron al 10 por ciento de la superficie de la provincia de León, ilustra lo que describió como "incompetencia" y falta de respuesta eficaz de las autoridades autonómicas.

Europa Press consignó que Maíllo hizo hincapié en la problemática de la despoblación y en el elevado porcentaje de jóvenes que optan por abandonar la región tras finalizar sus estudios universitarios, situación que, consideró, evidencia la ausencia de expectativas laborales y arraigo fruto de las políticas impulsadas por el PP en los últimos años. "Es producto de unas políticas del PP que ha consolidado la inercia, el abandono de la España vaciada, de los territorios vaciados y donde no se ha ofrecido ningún tipo de alternativa", señaló Maíllo en declaraciones recogidas por Europa Press. Añadió que el voto al PP supone permitir la consolidación de una "inercia" que conduciría, según su diagnóstico, a la prolongación de la decadencia poblacional.

El medio Europa Press registró que durante su intervención Maíllo insistió en la necesidad de un cambio de gobierno en la administración autonómica para abrir, según sus palabras, "un nuevo carril de esperanza" orientado a la reactivación de lo común y de lo público. Remarcó la existencia de "soluciones" para los problemas estructurales de la comunidad, enfatizando que existe futuro si se produce esta alternancia en la Junta.

En relación a la gestión de Fernández Mañueco, Maíllo calificó de "la nada" a su labor al frente del gobierno regional, acusando al PP de no resolver los grandes retos estructurales del territorio tras 39 años en el poder. Europa Press informó que el coordinador federal de IU defendió la opción política que lidera Juan Gascón como alternativa para la Presidencia de la Junta, describiéndola como una propuesta que crea expectativas de transformación y aspiraciones de cambio entre sectores de la sociedad castellanoleonesa.

En el encuentro público respaldaron a Maíllo otros integrantes de la coalición, como Juan Gascón, candidato a la Presidencia de la Junta; Laura Fernández, edil en San Andrés del Rabanedo; Diego Fernández, representante de Bomberos Forestales de CCOO Castilla y León; Marina Sastre, candidata por Movimiento Sumar; Sergio Carro, cabeza de lista de IU por León; y Viviane Ogou, diputada en el Congreso por Comuns-Sumar. Según registró Europa Press, durante el acto se reiteraron mensajes sobre la necesidad de impulsar políticas que garanticen servicios públicos, frenen la despoblación y generen oportunidades profesionales en Castilla y León.

La intervención de Maíllo y de los responsables presentes insistió, según lo reportó Europa Press, en que En Común —coalición de IU, Movimiento Sumar y Verdes Equo— representa una alternativa política orientada a revertir las tendencias demográficas y socioeconómicas de los últimos años y situarse como vía para una gestión diferente en la comunidad. El debate se centró en la búsqueda de estrategias para mitigar el abandono rural, fortalecer los servicios públicos y crear un entorno que permita a los jóvenes formados en universidades de la región desarrollar allí sus carreras profesionales.

Durante el evento, según difundió Europa Press, los portavoces de la coalición subrayaron que sus propuestas apuestan por la defensa de lo común y la gestión pública como ejes para un posible cambio en Castilla y León, diferenciándose del modelo actual que identificaron como consolidado por el Partido Popular, al que responsabilizaron de la falta de respuestas a los grandes problemas estructurales del territorio.

